指「一國兩區」超譯疑慮！ 邱垂正：台灣、中國互不隸屬

陸委會主委邱垂正今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖由《POP撞新聞》提供）

國民黨副主席蕭旭岑近日拋出鄭麗文的兩岸路線就是「一國兩區」。陸委會主委邱垂正今重申，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀。他也進一步質疑，一國兩區的說法如當年的「九二共識」以簡化的說法恐有超譯的問題。

邱垂正今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀。台灣是一個民主社會，對個別政黨兩岸路線，陸委會不進一步評論。

邱垂正強調，據陸委會長期民調顯示，台灣民眾主張廣義維持現狀都在8成以上且呈現長期穩定趨勢。政府就是依據中華民國「憲法」、「兩岸人民關係條例」及其他相關法令處理兩岸事務的立場一貫而堅定，也會秉持「四個堅持」、維持現狀，不卑不亢，致力維護台海和平、穩定繁榮現狀。

針對「一國兩區」的說法，邱垂正直言，就好像當年1992年的「九二共識」引發很多紛爭，一樣的問題，如果以太簡化的說法，把很多東西濃縮在這邊，會不會有超譯？所以對於個別政黨的兩岸路線不會有特別評論。

黃暐瀚追問，是否擔心一國兩區的說法過於簡化被中國拿來使用？邱垂正回應，像「九二共識」這個說法，國人同胞都要去問一件事情，中華民國在哪裡？九二共識就像一個模糊的包裝紙，打開之後中華民國在哪裡？一國兩區也是類似是一個超譯的概念，還是要問中華民國在哪裡、台灣主權在哪裡，有沒有主權空間。

