為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不只中國！ 邱垂正曝「這些國家」也不許國民放棄國籍

    2025/11/20 10:29 記者林哲遠／台北報導
    陸委會主委邱垂正今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖由《POP撞新聞》提供）

    陸委會主委邱垂正今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖由《POP撞新聞》提供）

    中國配偶鄧萬華於2022年當選花蓮富里鄉學田村長，因沒有放棄中國籍，今年8月1日被富里鄉公所解職。陸委會主委邱垂正今日說，「國籍法」也並非針對中配朋友，在國際間不容許放棄國籍的國家也不少包含阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等都不容許他們的國民放棄國籍，至於「國籍法」放棄國籍證明有無彈性空間、修法的必要，陸委會尊重內政部。

    邱垂正今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時指出，據「兩岸條例」二十一條規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨；非在台灣地區設有戶籍滿20年，不得擔任情報機關（構）人員，或國防機關。

    邱垂正續指，參與公職有2個方向，首先是應考試服公職，在「公務人員任用法」第二十八條第二項有個排除條款，若去中國放棄國籍，但卻放棄不了，只要將相關資料拿到主管機關審認，就能擔任不涉及國家安全或國家機密之機關及職務。

    不過，在民選公職上則是適用於「國籍法」解釋，邱垂正說，由於並無排除條款，「國籍法」的主管機關是內政部，陸委會尊重內政部的解釋。他也強調，若中配在台灣參政權有受到影響，像是鄧萬華村長的事件，陸委會也多次到她家拜訪、關懷。

    主持人黃暐瀚追問，據「國籍法」二十條規定，民選公職當選者在就（到）職之日起1年內，要放棄中華民國以外的他國國籍。不過，像是鄧萬華、民眾黨不分區備位立委李貞秀等中配，無法去放棄中國國籍，因為中華人民共和國並不承認中華民國，是否等於剝奪他們參與民選公職的資格？

    邱垂正重申，「國籍法」的適用陸委會尊重內政部的解釋，而且該法也並非針對中配朋友，在國際間不容許放棄國籍的國家也不少包含阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等都不容許他們的國民放棄國籍。

    邱垂正強調，民選公職禁止有雙重國籍是所有國人必須遵守的法律義務，至於「國籍法」放棄國籍證明有無彈性空間、修法的必要，尊重內政部的解釋。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播