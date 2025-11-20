普發紙本民防手冊「有必要」 內政部：考量數位落差與斷網危機

民防手冊《台灣全民安全指引》即日起普發，印製與配送作業費用共約需6452萬餘元。（資料照）

新版《台灣全民安全指引》手冊即起至明年1月5日前將普發至全國約980餘萬家戶。內政部表示，考量部分高齡民眾不熟悉線上下載資料，加上危機來臨時可能發生斷網、停電等極端狀況，紙本普發確有必要性，可有效降低數位落差，確保民眾在關鍵時刻能夠立即取得必要資訊。

內政部表示，依據行政院今年10月23日核定的國防部114年「台灣全民安全指引普發計畫」，內政部日前邀集各直轄市、縣（市）政府溝通協調發送家戶作業，透過各鄉（鎮、市、區）公所民政系統包括村（里）幹事、村（里）長等人員，將安全指引送達設有戶籍之家戶，以提升全民災害應變知能。

內政部說明，近來包括捷克、法國、瑞典、芬蘭及立陶宛等國家都陸續規劃、發布新版民防手冊、生存指南，採行紙本及電子檔併行的形式，並以普發、自由索取等方式讓民眾獲取資訊。若民眾未領取到安全指引，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發。內政部也將會同國防部全動署赴地方政府瞭解發送情形。

內政部表示，本次配合行政院政策辦理安全指引實體紙本普發，主要考量部分高齡民眾不熟悉線上下載資料，加上危機來臨時可能發生斷網、停電等極端狀況，紙本普發確有必要性，可有效降低數位落差，並確保民眾在關鍵時刻能夠立即取得必要資訊，因為「有準備、更安全」。

