    國台辦宣稱懲獨信箱收上萬封舉報 葉耀元諷：所以呢？

    2025/11/20 12:05 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    國台辦發言人朱鳳蓮昨指稱，自從今年3月底推出「台獨打手幫兇舉報專欄」以來，已經收到上萬封「舉報郵件」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元酸問「所以呢？」

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院 」轉發《三立新聞網》「跨境鎮壓！國台辦：已收上萬台獨舉報信」報導圖卡，該則報導提及，中國國台辦19日於記者會表示，自今年3月底推出「舉報台獨」的專欄以來，已收到上萬封舉報電郵，並再度恐嚇「對台獨打手、幫兇嚴厲打擊、終身追責」，持續明目張膽對台「跨境鎮壓」。

    葉耀元不禁PO文酸說「所以呢？」網友看到貼文後紛紛留言，有人說「繼續演，看妳演到哪時候」，有網友笑說「有人舉報便當店老闆嗎？他的錄音檔在駐日大使館外播著，裡面的外館人員居然還坐得住？」、「收到舉報然後呢，你壞壞你不應該你好可惡，So what」。

    針對國台辦說法，我國外交部予以嚴厲譴責並駁斥，中國對我國人民沒有任何管轄權，且其跨國鎮壓行為違反國際公約。

    熱門推播