    政治

    海巡署馳援失火中國漁船 管碧玲：心裡恨得牙癢癢但「做不到不去救」

    2025/11/20 09:57 記者李文馨／台北報導
    海洋委員會主委管碧玲。（資料照）

    海洋委員會主委管碧玲。（資料照）

    中國籍漁船15日航經台北港西北方28浬失火求救，新竹艦立即趕赴現場滅火救援，協助15名船員在另艘中國籍漁船接駁撤離。海委會主委管碧玲今天受訪表示，兩岸對峙的部分，他們心裡恨得牙癢癢的，但是人道救援的部分，要她不去救，她也做不到，希望大家有共同的價值觀。

    立法院內政委員會今天邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。

    「基於人道、基於海上的安全，我們必須這樣做。」管碧玲說，人道救援，就是人道救援的部份，但海巡署在執法上也沒有手軟。兩岸對峙的部分，他們心裡恨得牙癢癢的，認為中方不應該不斷地消耗量能、進來騷擾，他們予以嚴厲譴責。人道救援的部分，要她不去救，她也做不到，希望大家有共同的價值觀。

    此外，海委會月前修訂「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」等法規，增派警力登艦，近日送立法院查照。媒體詢問，是否因應兩岸情勢升溫以及就人力緊繃。

    管碧玲說，主要是他們需要新增人力，因為有新的船在建造。至於修編制表的原因是，很多同仁因為制度的問題做很多犧牲，譬如說，警職跟文職的同仁待遇是不一樣，因為警職同仁有不一樣的加給。

    她舉例，以署長來講，擔任署長的時候，他會失去他警職的身分；以艦長來講，他如果願意到船上擔任艦長，責任又重，但也會失去警職的身分，因此要把不合理的部份做一個好的調整；要把他的身份修回，這樣對他們才公平，跟兩岸情勢緊張並不相關。

