何鷹鹭遭國民黨停職 許美華：藍營不處理鄭麗文才是雙標

國民黨中常委何鷹鹭。（資料照）

國民黨中常委何鷹鹭近日穿著印有毛澤東頭像的衣服於抖音拍片，並主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，18日被國民黨考紀會宣布違紀停職處分，何鷹鹭昨赴國民黨中央提出申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議。對此，反紫光奇遊團團員許美華嘲諷，「國民黨考紀會如果對鄭麗文講話沒有意見，就沒理由處分何鷹鹭，如果何鷹鹭發言有問題，鄭麗文為何就沒有事？這不是雙標是什麼？」

許美華今發文提及，其實她蠻意外國民黨斷然出手，用停黨職切割那個喊「祖國大陸」、直播很有喜感的中配何鷹鹭，這是不是代表國民黨還是很多正常人，知道台灣拒絕被統是最大共識，並沒有全黨跟著鄭麗文一起發瘋？

許美華說，「這2天網路上一直看到一位綁著辮子的老女孩直播影片，包括我的大罷免夥伴肯尼臉書。那個直播從裝扮到內容，都讓人覺得很好笑，後來才知道原來是一位中配」。

她穿著印有毛澤東的上衣高喊，「我是中華人民共和國的兒女」，「所以我肩負重任就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」她說這話，跟國民黨新任黨主席鄭麗文說「我們都是中國人」，她的政見是「要讓台灣人自豪的說出我是中國人」有什麼不同呢？國民黨考紀會，居然因為何鷹鹭拍促統片，在河道上被嘲笑被罵爆，就把她停黨職處分，真是太冷血了。

許美華質疑，國民黨考紀會如果對鄭麗文講話沒有意見，就沒理由處分何鷹鹭，如果何鷹鹭發言有問題，鄭麗文為何就沒有事？這不是雙標是什麼？

許美華直指，「不過，何鷹鹭跑去國民黨中常會喊冤，牽拖民進黨就真的太超過了」。明明是國民黨中央切割她，結果她說是民進黨炒作，只是以為國民黨會維護她，結果第一時間被賣了「心涼」；還說，「民進黨嚴重限制了我的言論自由或民主自由」。

許美華認為，「被自己的黨停權，然後說民進黨害你的，你去找你們的黨，不要牽拖別人。最後要請內政部、陸委會關心何鷹鹭這個中配的不當言行個案」。

許美華坦言，雖然何鷹鹭堅稱，自己的言論沒有違反國家法律，也沒有危害台灣人民生命安全，她做的一切是為千千萬萬兩岸人民著想。而且她還很聰明的說，她沒有叫中國用武力解決台灣，她主張和平。

許美華話鋒一轉地說，但是，這樣高調的喊「大陸祖國」，跟被申請解散的統促黨一樣整天喊統一，還說自己祖國是中華人民共和國，這樣是可以的嗎？而且她還說自己在各種政治場合出錢出力「上街給車馬費」。她的錢從哪裡來？背後是不是來自她的祖國？真的值得好好查一查！

