妙語如珠！謝志偉：美國若想更偉大 離不開「台灣」這杯濃縮咖啡

咖啡示意圖。（法新社資料照）

「美國會放棄台灣嗎？」駐歐盟代表謝志偉今日分享，他在處理外交事宜時，與不同官員會晤不時被這樣問，不過，他都以「台灣就像是義式濃縮咖啡一樣、量雖小卻吸引人」，妙語如珠答覆使人會心一笑，貼文曝光引發不少網友迴響。

謝志偉今日於臉書粉專發文提及，從德國被問到歐盟：「美國會放棄台灣嗎？」他都回答：「台灣就像義式濃縮咖啡（Espresso），量雖小而味引人。因此我的回答是：『美國／式咖啡若想再度偉／味大，沒再加濃縮咖啡就不行』。」

謝志偉指出，衆所皆知，所謂Americano（美式咖啡）就是以「Espresso 」（濃縮咖啡）加熱開水成一大杯，因此，若要增加其咖啡味，非得再倒杯Espresso 才有可能。

謝志偉回憶，某天在某國際會議裏，他把這一問一答說了出來，許多人都會心地笑了起來。還有人會後過來問可否引用，他說：「可以，但是一定要提到『台灣就是那杯Espresso』」。

謝志偉最後強調，「台灣就是這麼重要，我們要有信心。台灣人就算不虛心，也不必心虛」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「我們對自己要有信心，這樣才能自助人助」、「妙答！拍案叫絕」、「好厲害的回答。超有智慧的！」、「大使真是妙語如珠」、「好貼切的回應！看完會心一笑」。

台灣國旗。（路透）

