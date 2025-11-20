鄭黃會沒任何「中華民國」元素 吳靜怡：黃國昌只記得捧藍罵民進黨

國民黨主席鄭麗文（圖右）、民眾黨主席黃國昌（圖左）昨舉行會談，雙方互動引發外界關注。（資料照）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨舉行會談，雙方互動引發外界關注，媒體人吳靜怡指出，在藍綠對決下，黃國昌帶領的民眾黨就如燈泡，永遠像是個第三者！她也質疑除了消費台灣，卻沒有任何「中華民國」的元素，呼應了「一國兩區」的論點，諷刺藍白唯一共識就是「捧瓷」，瓷就是中國的象徵，而消失的就是中華民國。吳靜怡也批評，民眾黨內部渴望的縣市長參選提名，黃國昌完全沒有捍衛自己人的決心，也忘了提到議員的佈局，心思只放在「罵民進黨」，看到國民黨只記得客客氣氣捧藍。

吳靜怡在臉書發文指出，昨日藍白合，黃國昌聽了柯文哲的話了嗎？浩浩蕩蕩的世紀記者會，最後結論就是「建立四人幕僚小組」，那開一個群組就開群組，幹嘛搞了個演講會，時間和民調規則完全沒有談。

吳靜怡也質疑，民眾黨內部渴望的縣市長參選提名「宜蘭、新竹、嘉義、新北市」，黃國昌身為主席卻完全都沒種講出來捍衛推舉自己人的決心，這樣還需要比民調？黃國昌也忘了提到議員的佈局，顯然黃國昌的心思只放在「罵民進黨」，看到國民黨只記得客客氣氣捧藍的自我表現，看來陽春主席只求未來能在藍白蹭到一碗陽春麵，沒料。

吳靜怡表示，「一國兩區」的論點，呼應了昨日全場的視覺，除了消費台灣，卻沒有任何「中華民國」的元素，若未來「一國兩區」成為藍白共識，那麼黃國昌是想爭取新北里里長嗎？未來議員都是里民代表嗎？民眾黨連基本應該的國家論述和路線居然不敢有自己立場，被看小，簡直可悲！

吳靜怡認為，已經開始在「木可園區」上班的柯文哲才是藍白的主要關鍵人物，民眾黨內部要參選議員的小雞們還是需要柯文哲協同競選，柯文哲已經在自己的老位置備戰，一方面寫書，一方面準備新的節目12月中上線。面對「嘉義、新竹、宜蘭」連藍白合都不一定能贏綠的地方，如果藍白民調用屁股想都會全輸的情況下，柯文哲難道不會考慮乾脆直接推人選就好？至少，議員可以生存下去，總比民眾黨全台灣熄燈都好！

吳靜怡在文末也諷刺，「黃國昌終究活在柯文哲眼皮底下、傅崐萁的手下，可憐啊！」

