選真的！民進黨彰化縣長將「類民調」 邱建富強調「這2點」就願賭服輸

針對民進黨彰化縣長提名確定將採「類初選」模式，前彰化市長邱建富今天（20日）表示，民調結果將會讓正國會立委黃秀芳、新系立委陳素月、彰化市長林世賢跟他等4人知道，他勝出有信心贏回彰化，萬一輸了的話，只要過程「公開、透明」，就會「願賭服輸」，不會脫黨參選！

邱建富指出，對於民進黨選對會敲定「類初選」，他認為「雖不滿意，但可接受」，至少不是先前傳出的「徵召」方式，這也是他一開始就一再堅持主張提名必須有公開、透明、可檢驗的程序。這也是讓民眾看到民進黨重視程序正義。畢竟，他為了選縣長已準備了12年，不能每次都要讓他禮讓對方。

邱建富強調，這次的「類初選」，將會採用「對比式民調」，他認為應該比的是「已公開表態參選的人選」，這樣才能真實的反應民意，才會讓民調更加真實與合理，也不會引發爭議。

因此，邱建富重申，他是選真的，只要選舉過程符合公開與透明的原則，他贏了，他有信心贏回彰化；輸了，也會願賭服輸，不會脫黨參選。針對外界有這樣的傳聞，那是因為他能夠吸引非民進黨選民的能力，相信能夠爭取更多選民的認同，對於勝選來說都是利多。

