批藍白惡搞財劃法還怪行政院 張育萌：國小數學水準的立法事故

藍白近日二度修惡「財劃法」，引發外界關注。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文批評，藍白自己惡搞《財劃法》，反而讓一些藍營治理的縣市預算越來越少，但出事了卻只會砲打行政院，再私下拜託立法院趕快再修法。（資料照）

藍白近日二度修惡「財劃法」，引發外界關注。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文批評，藍白自己惡搞《財劃法》，反而讓一些藍營治理的縣市預算越來越少，但出事了卻只會砲打行政院，再私下拜託立法院趕快再修法，他也諷刺藍白的數學就是國小要重讀的程度，目前的情況根本是「國小數學水準的立法事故」。

張育萌在臉書發文指出，「到底要說幾次，藍白的數學就是國小要重讀的程度—冤有頭、債有主，縣市長不爽、想發脾氣的話，請去找藍白的國小數學老師，罵財政部有什麼用？」

張育萌質疑，藍白原本試算，自己惡搞《財劃法》之後，金門可以拿到212億。

結果，最後修完，就算把離島三縣市全部加起來，也只有89億。金門只拿到48億。金門被藍白特別「照顧」的下場就是—「所得替代率」大概是兩成。

張育萌也指出，《財劃法》修完後，張麗善原本以為天上掉餡餅了—雲林縣府自己估算，可以拿到273億。結果財政部照《財劃法》公式算給雲林縣府，縣府才發現自己多算了27億。更慘的是，張麗善原本是用533億的歲出，在規劃明年預算—聽到錢變少之後，直接發新聞稿說縣府「錯愕不解」。

張育萌也批評，就連南投縣也出來哭，說一般性補助款砍了35億元——許淑華罵說這是「挖東牆補西牆」。殊不知，南投的補助款會被刪，就是因為國民黨修惡《財劃法》時，把「各直轄市、縣（市）」寫成「地方政府」。一般性補助款全國加總數字不變，但藍白的寫法，就害得有些縣市的補助款被拿去補助其他縣市。

張育萌也提到，馬祖不用講，當然最慘。原本爆衝到33億，修法越拿越少，只剩7.23億。這些縣市長明明都知道，《財劃法》亂搞出事，還是只會砲打行政院，再私下拜託立法院趕快再修法。

張育萌質疑，針對行政院要提出《財劃法》修法版本，藍白還是爆衝，上週五油門踩到底，加速通過二修《財劃法》。不到一年亂修兩次，連分錢給自己人都能分到崩潰的政黨，要怎麼治理國家？

張育萌在文末也直言，在藍白修完國小數學課之前，我是不相信立法品質能好到哪去—這根本不叫修法，這叫「國小數學水準的立法事故」。

