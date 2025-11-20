吳志中柏林安全會議演說 籲台歐攜手應對威權軸線

外交部政務次長吳志中出席柏林安全會議發表演說。（圖擷取自吳志中臉書）

外交部政務次長吳志中今天在德國「柏林安全會議」發表公開演說，指出中國、俄羅斯、伊朗與北韓正加深合作、形成跨區域的「威權軸線」，對全球民主與安全構成壓力，呼籲台歐攜手加強合作、共享韌性，維護印太與歐洲安全。

柏林安全會議（BSC）是歐洲重要年度安全論壇，由德國公部門媒體「官署明鏡報」（Behorden Spiegel）主辦。今年主題為「可靠韌性、可信嚇阻」，聚焦俄烏戰爭、混合戰威脅及印太局勢，多國國防部長、北約官員與軍事專家都到場參加。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）昨天在會中警告，波羅的海正從連結歐洲國家間的橋梁，快速變成「對抗俄羅斯前線」。近期發生的海底電纜破壞、領空侵犯、無人機飛越等事件，使波羅的海成為普丁測試北約反應能力的試驗場。

外交部政務次長吳志中則在今天的演說表示，全球化讓歐洲與印太的安全相互影響，威權國家的合作讓民主陣營面臨新的挑戰，歐洲的和平與印太穩定息息相關。

吳志中指出，台灣位在印太第一線，也是全球科技產業的重要中心，生產全球約70%的半導體與95%以上的先進晶片，一旦台海爆發危機，將造成二戰以來最嚴重的科技供應鏈中斷。

在台歐合作方面，吳志中說，台灣國防預算將在2026年提高到300億美元，並以2030年達到GDP的5%為目標，對照北約標準。他指出，歐洲去年以來多次派遣軍艦穿越台灣海峽，法國、英國與義大利也派航空母艦打擊群參加印太演訓，代表歐洲越來越關心台海安全。

他指出，歐洲所稱的「全面防衛」（total defense）概念，在台灣則以「全社會防衛」方式實踐，強調政府、軍方、企業與民間協力維持國家韌性。

他表示，台灣與歐洲在這方面具有高度合作潛力，包括假訊息防治、資安防護、能源穩定與保護關鍵基礎設施。他也說，台歐在AI、半導體與供應鏈方面有高度互補，其中台積電赴德勒斯登設廠，就是台歐互信的象徵。

吳志中引用台積電創辦人張忠謀的話「21世紀最珍貴的貨幣是信任」強調台歐關係，同時以「今天不是挑戰自由世界的日子」表明台歐作為民主自由陣營夥伴，將共同因應威權軸線擴張並維護區域穩定。

