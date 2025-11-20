檢討立院攻防 行政院會今臨時排增列勞保條例修正案

行政院會今（20）日將通過「勞保條例」修正案，明定中央政府負最終給付責任，未來每3年檢討勞保財務。（資料照）

立法院社福衛環委員會週一（17日）審查「勞工保險條例」修正草案，有關勞保撥補法制化，多位國民黨立委提案，要求撥補金額不得低於1000億元入法。行政院也迅速提出對案，今天（20日）院會將通過修法草案，明定中央政府負最終給付責任，未來每3年檢討勞保財務。

立院衛環委員會週一排審勞保條例草案，行政院當時並未有任何對案，勞動部長洪申翰當天在立法院僅表示，他支持將「撥補」兩字入法，不過基於財政紀律法，政府無法把「固定金額」入法。

據了解，在藍白14日突襲通過「財劃法」修正案後，行政院也思考在議案攻防上策略有所轉變，因此昨（19）日傍晚5點半公布今日院會議程，僅有「鳳凰颱風災害救（協）助事項」與「財劃法修正案」，但在原先議程公布4個小時後，晚上9點半左右，才公布新增議程，臨時排入「勞保條例」修正案。

根據修正草案，將政府撥補金額納入勞保基金來源之一，並依財政狀況每年編列預算。明定中央政府負最終給付責任，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。不過，但草案並未明定每年撥補金額，而是依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補。

