諷鄭黃會各懷鬼胎 吳思瑤：兩人「背叛履歷」豐富、政治信用薄弱

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨舉行會談，鄭麗文喊話希望在藍白合作的過程中良性競爭，黃國昌則表示，民眾黨一定會用最大的誠意，用最好的方式選出最強的團隊。對此民進黨立委吳思瑤質疑鄭黃兩人互相利用、各懷鬼胎，並指鄭麗文主席大位還未坐穩，黃國昌主席地位搖搖欲墜，且鄭黃都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，「今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇」。

吳思瑤在臉書發文指出，雖然沒有太關注，但還是談談鄭黃會的幾點觀察：「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已」。

吳思瑤也質疑鄭黃兩人，「極盡互誇互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地」、「聯手批鬥民進黨，扭曲事實、顛倒是非，真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下」、「閃避爭議也有志一同，鄭麗文親中媚共路線、一國兩區主張，民眾黨全買單？黃國昌狗仔偷拍、涉及貪瀆，國民黨都背書？」

吳思瑤也提到，「至於2026選舉藍白合看似有譜？但我認為言之過早。若主席一人說了算，黨內民主何在？更何況除了縣市首長選舉，議員布局的兩黨競合都一髮動全身，都有黨內壓力需要面對」。

吳思瑤也直言，鄭麗文主席大位還未坐穩，黃國昌主席地位搖搖欲墜，主席個人私相授受利益交換，黨內沒有異見？更不要說，鄭黃都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。

吳思瑤在文末也做出結論：「只有政治利害，沒有理念路線。為合作而合作，不會成功」。

