黃國昌稱蘇巧慧要他新北市長選到底 周軒：找理由牽拖對手

國民黨主席鄭麗文（圖右）、民眾黨主席黃國昌（圖左）昨舉行會談，針對媒體詢問新北市長選舉藍白合，黃國昌稱民進黨立委蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要參選到底。蘇巧慧則回應「從未透過任何管道希望誰能選到底」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨舉行會談，針對媒體詢問新北市長選舉藍白合，黃國昌稱民進黨立委蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要參選到底。蘇巧慧打臉稱「從未透過任何管道希望誰能選到底」。政治工作者周軒批評黃國昌一點GUTS都沒有，要選不選還要找理由牽拖對手。

鄭麗文、黃國昌的「鄭黃會」昨登場，針對新北市長選舉合作，黃國昌聲稱，若有更好的人選，民眾黨當然願意支持，但過程中民進黨一定會見縫插針，像民進黨立委蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要他一定要選到底，強力支持他。對此蘇巧慧則回應，她向來是做好準備面對一對一的選戰，「從未透過任何管道希望誰能選到底」。

周軒對此發文直言，「第二大在野黨的黨主席，要選不選還要找理由牽拖對手，光憑這一點就知道黃國昌這個人一點GUTS都沒有，還想跟人家選新北，洗洗睡吧。」他也諷刺「阿，我不是很確定李四川或是劉和然會希望黃國昌『用力輔選』啦」。

