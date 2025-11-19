為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    秋後算帳？曾批市府「瀆職」 養豬協會理事長的車在屏東 竟收到中市警超速罰單

    2025/11/19 23:25 記者陳彥廷／屏東報導
    中華民國養豬協會理事長潘連周。（資料照，記者羅欣貞攝）

    中華民國養豬協會理事長潘連周。（資料照，記者羅欣貞攝）

    家住屏東潮州的中華民國養豬協會理事長潘連周，日前非洲豬瘟疫情爆發後，曾抨擊台中市府管理不善「瀆職」，豬瘟風波告一段落，潘竟收到台中市警方罰單，指他的賓士車在台中超速，但罰單照片卻是機車（車牌號碼相同），致電詢問員警還要潘循程序自行舉證申訴，讓潘是既氣又無奈，鄉親得知則稱「看來樑子是真的結大了」，質疑「盧媽媽秋後算帳？」。

    台中市爆發全台首例非洲豬瘟，豬市禁運、禁屠多日，全台再度陷入口蹄疫時陰霾，潘連周當時對台中市府廚餘養豬的管理、善後及補救動作相當不滿，數度於媒體上批評盧市府「瀆職」。

    潘任縣議員時的服務處主任、彭城里長劉國成今天（19日）到鎮公所洽公，意外曝光這張荒謬的罰單，罰單顯示，1輛與潘連周同車牌的機車，於11月1日行駛於沙鹿區台灣大道以時速60公里行駛，因超速20公里遭罰1600元，令人傻眼的是，潘的車長期在屏東使用，車種明明不同卻被開單，令潘連周夫妻大傻眼。

    劉國成指出，一開始以為車牌被詐騙集團仿製取款，但罰單上車種寫著「自用小客車」，照片卻是機車，縱使同號也不應發出罰單，因此潘的太太撥打電話向交通分隊詢問，未料卻獲得「自行舉證再循程序申訴」回覆，但這明顯為警方錯誤，卻得自行舉證相當擾民。

    由於潘連周在非洲豬瘟後才抨擊盧市府「瀆職」，鄉親是直接聯想「挾怨報復」、「風頭過後秋後算帳」、「樑子真的結大了！」；劉國成今天上午再次打電話詢問後，台中市警方決定詳查，今天下午回覆，照片上機車是「確有其車」，且車牌號碼與潘連周的汽車牌號碼一模一樣，對台中市警方來說相當罕見因此開錯單，將主動撤單，不需潘自己舉證，但巧合依舊是引來議論，有鄉親就為潘連周打抱不平，質疑「記仇記多深？批評中市府的人那麼多，就偏偏是媒體上罵『瀆職』的那個被開單？」。

    一輛機車在台中超速，潘連周在屏東的賓士車（車牌號碼相同）卻收到超速罰單。（記者陳彥廷攝）

    一輛機車在台中超速，潘連周在屏東的賓士車（車牌號碼相同）卻收到超速罰單。（記者陳彥廷攝）

    一輛機車在台中超速，潘連周在屏東的賓士車（車牌號碼相同）卻收到超速罰單。（記者陳彥廷攝）

    一輛機車在台中超速，潘連周在屏東的賓士車（車牌號碼相同）卻收到超速罰單。（記者陳彥廷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播