府院黨盤點財劃法立院攻防 黨政人士：「這三案」一併思考

行政院會明（20）日將通過「財劃法」修正草案，院長卓榮泰將親自對外說明修正重點，希望排入25日立院程序委員會，順利付委審查。（資料照）

行政院院會明（20）日將通過「財劃法」修正草案，院長卓榮泰將親自對外說明修正重點。黨政人士說明，行政院版修正草案送到立院後，希望排入25日程序委員會，盼能順利付委審查，讓行政院版有被討論的機會，如藍白一味杯葛，行政院才會審慎評估下一步，也會與停砍年改、總預算案三者一併思考。

府院黨今天開會盤點立法院後續攻防，據轉述，賴總統在會中強調，「民進黨是負責任的執政黨，該送的預算、該送的法案，會負責任的提出」；卓揆也重申，絕對不放棄溝通，不到最後關頭，不會輕言抵制。

請繼續往下閱讀...

黨政人士表示，行政院版財劃法經長時間研議，與地方政府充分對話，希望能有討論的機會與空間，雖盼下週就能付委審查，但程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，無法樂觀期待。如屆時無法付委，立院民進黨團將在28日提出變更院會議程的議案。如果藍白一味杯葛，坐實惡意丟包行政院版的目的。

黨政人士指出，財劃法、停砍年改與總預算案，三者環環相扣，必須合起來評估。停砍年改相關法案，藍白預計下月中將強行三讀通過，財劃法惡意通過藍白版本，未來總預算送不出來，政府要擴張舉債，在公教退撫基金破產後，中央無法挹注與撥補，這都攸關國家財政永續。

而立院14日三讀修正的財劃法昨已送抵行政院，卓揆表示要憲政救濟，所謂憲政救濟，除覆議、聲請釋憲與暫時處分，也包括「閣揆不副署、總統不公布」，對於後續會採取哪個方式？黨政人士說，今天會議並沒有具體討論，府院黨仍持續評估中，要看在野黨出什麼招，「見招拆招」。

至於是否曾討論「不副署、不公布」？他說，現在社會確實有不同意見，「不副署、不公告」也是合憲的方式，「要在哪個戰役、哪個議案上，被迫採取這項最不得已的手段，包括行使時機點，這個要好好思考」，如果要走這步的話，絕對要非常審慎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法