美國智庫民調：美國民眾支持協助台灣提升國際地位

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」最新調查顯示，美國民眾整體對台灣抱持正面觀感，支持協助台灣提升國際地位。（法新社檔案照）

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）最新調查顯示，美國民眾整體對台灣抱持正面觀感，支持協助台灣提升國際地位，而在中國一旦封鎖台灣時，支持出動美國海軍協助台灣的比率，比去年上升10個百分點。

調查顯示，以0到100來評分，0代表非常不友好，100代表非常友好。美國民眾對台灣的觀感為57分，與南韓相當，介於日本的67和印度的48之間，中國則僅有35分。

請繼續往下閱讀...

美台之間廣泛的貿易關係，是促成美國民眾對台灣抱持正面觀感的因素之一。高達7成的美國民眾認為，美台貿易有助於強化美國國家安全，且不同政黨的選民看法基本一致。

在多項對台政策中，美國民眾最支持的是與台灣簽署自由貿易協定，支持率達51％。其他包括支持台灣加入國際組織、承認台灣獨立，以及承諾在中國入侵時協防台灣等問題上，支持者也明顯比反對者多出許多。

50％的美國民眾認為，美國應該鼓勵台灣維持現狀，而非走向獨立或統一；35％傾向鼓勵台灣朝向更接近獨立的方向發展，僅有6％認為美國應鼓勵台灣朝向與中國更接近統一的方向發展。

若中國侵台 美國民眾傾向對台提供援助

民調也顯示，美國民眾仍傾向支持維持台海現狀，不贊成美國直接與中國爆發軍事衝突，但若中國入侵台灣，美國民眾傾向支持向台灣提供援助。其中，77％支持向台灣運送糧食與醫療物資，71％支持對中國採取經濟和外交制裁，63％支持美國提供更多武器與軍事物資協助台灣防衛。

至於是否出動美軍直接介入衝突，美國民眾態度仍較為保留。在是否出動美國海軍突破中國封鎖的議題上，支持與反對者各佔47％，但支持率比去年上升10個百分點。

約半數美國民眾反對派遣美軍駐台，但支持者在過去一年也有所上升，有43％贊成直接派遣美軍協防台灣，比2024年上升7個百分點。

報告執筆人、「芝加哥全球事務委員會」公共意見與外交政策主任卡夫拉（Craig Kafura）指出，在對台政策的看法上，美國民意可能正出現變化；過去一年裡，不論政治立場為何，美國民眾都變得更支持在中國入侵時對台灣提供協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法