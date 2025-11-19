為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美國智庫民調：美國民眾支持協助台灣提升國際地位

    2025/11/19 22:57 國際新聞中心／綜合報導
    美國智庫「芝加哥全球事務委員會」最新調查顯示，美國民眾整體對台灣抱持正面觀感，支持協助台灣提升國際地位。（法新社檔案照）

    美國智庫「芝加哥全球事務委員會」最新調查顯示，美國民眾整體對台灣抱持正面觀感，支持協助台灣提升國際地位。（法新社檔案照）

    美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）最新調查顯示，美國民眾整體對台灣抱持正面觀感，支持協助台灣提升國際地位，而在中國一旦封鎖台灣時，支持出動美國海軍協助台灣的比率，比去年上升10個百分點。

    調查顯示，以0到100來評分，0代表非常不友好，100代表非常友好。美國民眾對台灣的觀感為57分，與南韓相當，介於日本的67和印度的48之間，中國則僅有35分。

    美台之間廣泛的貿易關係，是促成美國民眾對台灣抱持正面觀感的因素之一。高達7成的美國民眾認為，美台貿易有助於強化美國國家安全，且不同政黨的選民看法基本一致。

    在多項對台政策中，美國民眾最支持的是與台灣簽署自由貿易協定，支持率達51％。其他包括支持台灣加入國際組織、承認台灣獨立，以及承諾在中國入侵時協防台灣等問題上，支持者也明顯比反對者多出許多。

    50％的美國民眾認為，美國應該鼓勵台灣維持現狀，而非走向獨立或統一；35％傾向鼓勵台灣朝向更接近獨立的方向發展，僅有6％認為美國應鼓勵台灣朝向與中國更接近統一的方向發展。

    若中國侵台 美國民眾傾向對台提供援助

    民調也顯示，美國民眾仍傾向支持維持台海現狀，不贊成美國直接與中國爆發軍事衝突，但若中國入侵台灣，美國民眾傾向支持向台灣提供援助。其中，77％支持向台灣運送糧食與醫療物資，71％支持對中國採取經濟和外交制裁，63％支持美國提供更多武器與軍事物資協助台灣防衛。

    至於是否出動美軍直接介入衝突，美國民眾態度仍較為保留。在是否出動美國海軍突破中國封鎖的議題上，支持與反對者各佔47％，但支持率比去年上升10個百分點。

    約半數美國民眾反對派遣美軍駐台，但支持者在過去一年也有所上升，有43％贊成直接派遣美軍協防台灣，比2024年上升7個百分點。

    報告執筆人、「芝加哥全球事務委員會」公共意見與外交政策主任卡夫拉（Craig Kafura）指出，在對台政策的看法上，美國民意可能正出現變化；過去一年裡，不論政治立場為何，美國民眾都變得更支持在中國入侵時對台灣提供協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播