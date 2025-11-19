卓揆副署「惡上加惡」財劃法？ 張景森曝突破國會獨裁解方！

前政務委員張景森。（資料照）

藍白二度修惡「財劃法」，三讀咨文已送抵行政院，外界關注閣揆卓榮泰是否「不副署」。前政務委員張景森週三（19日）直言，現在憲政權力嚴重失衡，導致「國會獨裁」，要想突破此一困境，閣揆的副署權就應該重新定位為行政對立法的憲政制衡工具，拒絕副署等於否決國會立法，「接下來就看國會是要摸摸鼻子算了，還是要通過不信任案，來一場政治大對決」。

張景森19日在臉書發文，「行政院長認為禍國殃民、不可行的法律，卻又肯為它副署背書，並陳請總統公布實施，以後還要背負執行這禍國殃民法律的政治責任，這不是一件很虛偽、很荒謬、很不可思議的事情嗎？為什麼會造成這種荒謬的情況，因為他誤信了某一種憲法的解釋，以為副署是一種憲法義務，他沒有選擇。其實我這篇文章要說的是，我們憲法已經變了，行政院長副署法律案沿用內閣制的思維去解釋是錯誤的！應該用總統制的思維去行使。」

「當然本人不是大法官無權解釋憲法。但是反正大法官已經關門歇業，我們來做一點業餘的憲政探討。中華民國憲法原本是一部典型的『內閣制憲法』。在1947年的憲法設計中，總統只是象徵性的元首，行政權真正掌握在行政院院長手中。因此，法律案公布前必須經行政院長『副署』，其用意在於確認法案是由負責行政的內閣首長承擔政治責任，而非虛位元首。在內閣制邏輯中，『副署』是一種責任政治的象徵。」

「然而，經過1990年代一連串重大修憲，尤其是1997年增修條文確立『總統直選、總統任命行政院長、不需國會同意』之後，台灣的制度已經徹底轉變──表面仍保留內閣制的語彙，但實質運作完全是總統制。在這個新制度環境中，行政院長的副署權已經不可能再維持原來『內閣對虛位元首負責』的意義，反而變成一個被嚴重忽視、卻極具憲政功能的工具：行政部門對立法權的實質制衡。」

張景森接著說：「副署權不但不是形式，而是總統制架構下最重要的立法制衡工具。合理運用它，正是當前『不修憲、先實質』的權宜之計，才能終結台灣的『國會獨裁』。內閣制時代的副署，是行政首長對元首的政治責任，1947年憲法的邏輯是，法律由『可被國會追究責任的行政首長承擔法律效果』，在這樣的制度裡，副署權不是否決權，而是一種責任確認行為（responsibility attestation）。也就是說。副署等於行政院長對立法院負責，而非總統負責，這是典型的內閣制邏輯。」

「1997年大修憲後，有3大關鍵改變，完全推翻了原本的內閣制設計。第一是總統直選，成為行政權的實質來源；第二是行政院長由總統任命，不需立法院同意；第三是信任案只換院長，不影響總統──行政權與國會責任正式脫鉤。因此，行政院長不再是行政權源頭，行政院長僅是總統的行政執行長（CEO），總統才是真正的行政領導者與政策決定者。這表示，1947年憲法賦予行政院長的『副署』職能，在制度上已完全失去原意：副署不再是『內閣首長對元首的政治背書』。」

張景森直言，目前的制衡失靈，「現在台灣的法案流程是立法院通過→行政院長副署→總統公布。如果行政院反對，可以提出覆議，但覆議只要被立法院以『全體過半』即可否決，門檻極低。一般總統制國家需要三分之二，才能推翻總統的否決。這就造成行政立法的失衡，也就有了目前看到的『國會獨裁』現象，這不是正常的民主制度運作。國會獨裁造成權力失衡的原因，是我們有實質總統制，卻沒有總統制該有的配套工具，也就是明確、有效的總統否決權。」

「修憲後行政院長的副署權，應重新定位為行政對立法的憲政制衡工具。在實質總統制的架構下，既然正式修憲以提高覆議門檻短期內不可得，我們應當透過建立憲政慣例的方式，重新理解副署權。副署等於行政部門對立法結果的同意與審查，不副署等於行政否決。也就是說，行政權如果認為法律案違憲或不當，可以『拒絕副署』；行政院長拒絕副署，總統就沒有可以公布的法律；如果立法院不服，可以通過不信任案，由總統決定下一步，撤換行政院長或解散國會，政治僵局就有制度化解方。」

張景森表示，這樣一來副署權因此不再只是技術程序，而應被視為在不修憲情況下，行政對立法權進行實質制衡的關鍵憲政慣例，「為什麼這樣可以改善國會獨裁？因為一旦行政院長拒絕副署，憲法實際上給了行政部門兩個強大的工具，將權力鬥爭導向民主機制。其一為更換行政院長（讓總統獲得統一的行政團隊），其二為解散立法院（國會必須接受人民裁決），若立法院濫權、違憲、霸道立法，總統可以藉由不副署與政治表態，將問題攤在陽光下，由人民來決定是要支持總統路線，還是繼續讓這樣的國會多數掌權。」

「一旦『解散國會』成為真實威脅，而不是寫在憲法裡沒人在意的一條，國會就不敢肆無忌憚，不敢用違憲立法壓制行政，台灣就不會再出現『國會可以為所欲為』的現況。副署權不是過時的廢物，而是可扭轉憲政失衡的工具。今日台灣憲政體制中的行政院長副署權，已經完全不是1947年內閣制那種禮儀性責任，不應該再做這種過時的解釋。它真正的意義應該是，在實質總統制之下，由行政院長形式行使、實質反映總統意志的『行政否決權』。」

「我們必須將這個解釋建立為新的憲政慣例。如果行政院長與總統能夠正確行使此權並公開表態『此法案不當、無法執行，因此不副署』。實質上就等於總統否決了國會立法。接下來就看國會是要摸摸鼻子算了，還是要通過不信任案，來一場政治大對決。在這種情況下，國會的行為就會被迫回到理性軌道。此舉是在修憲難行之際，透過憲政慣例來填補制度空缺的權宜之計，將國會濫權的現象立刻受到制衡，台灣憲政的權力失衡也會大幅改善。副署權本來就是行政權對立法權的一道護欄，只是多年來被誤解、被閒置、被當成蓋章。」

