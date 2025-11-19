卓榮泰：明年擴大城鎮韌性演習 首度實施跨縣市演練

行政院長卓榮泰今天主持動員會報。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今（19）日主持動員會報時表示，明年將擴大城鎮韌性演習演練規模，首度實施跨縣市協同演練，同時，為因應天災造成的大規模通訊中斷，NCC提出的研議災害漫遊機制、台電公司場站設立基地台等策進作為應儘速辦理。

卓榮泰表示，當前台灣面臨的挑戰與威脅日益險峻，中共持續以灰色地帶、資安攻擊、錯假訊息傳播與認知作戰等方式，威脅台灣整體國家安全，加以氣候變遷導致天災加劇，政府必須嚴肅面對並提高警覺。

卓榮泰說，今年政府除持續推動「全社會防衛韌性」，精進民力運用、物資儲備、關鍵基礎設施、安全防護等各項工作外，也透過「城鎮韌性演習」模擬情境，強化政府與民間協作量能，建構中央與地方應變支援機制，而動員準備綱領是未來推動動員工作的重要依據，請各與會單位務必高度重視，並落實納入未來日常工作重點。

卓榮泰指示，國防部全民防衛動員署管制應辦理「檢視各類動員法規」、「加強宣導台灣全民安全指引」及「深化韌性演習效能」等3大事項，調修過時且不符實際需求的條文，以利推動各項業務，也請各部會及地方政府協助推廣台灣全民安全指引。

深化韌性演習效能部分，卓榮泰說，為建構強韌且堅實的緊急應變體系，明年將擴大城鎮韌性演習演練規模，並首度實施跨縣市協同演練，請各部會及地方政府加強與鄉里基層單位及民眾溝通，整合民防、替代役備役、志工團體等民間力量，擴大企業及社區參與，強化全社會防衛韌性。

另外，今年颱風丹娜絲對嘉義及台南地區造成大規模通訊中斷，卓榮泰說，國家通訊傳播委員會（NCC）已提出「研議災害漫遊機制」、「台電公司場站設立基地台」及「重建特別條例與前瞻特別預算」等3項策進作為，請務必依照規劃期程儘速辦理，並請3大電信公司配合完善備援措施。

