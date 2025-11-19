為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新光三越氣爆市府遭監院檢討 盧秀燕「這個回應」挨批又卸責中央

    2025/11/19 21:24 記者蘇孟娟／台中報導
    新光三越氣爆案市府被監察院檢討，市長盧秀燕卻要中央建立把關制度。（記者蘇孟娟攝）

    新光三越氣爆案市府被監察院檢討，市長盧秀燕卻要中央建立把關制度。（記者蘇孟娟攝）

    台中新光三越氣爆意外，監察院發布檢討報告，直指市府欠缺警覺性、專業敏感度；市長盧秀燕今指出，總有業者不按規定自主申報，若僅市府訂單行法規，業者會抗議，建議中央建立專人簽證把關制度；多名議員痛斥公安不容妥協，盧秀燕竟只因「怕業者抗議」就不做，再度卸責中央，只想討好、做人情，「市長乾脆換中央來做好了」。

    針對新光三越中港店氣爆案，監察院發布檢討報告直指，業者早在1月起即發布改裝訊息，卻未依法申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫，但台中市府竟毫無察覺，欠缺警覺性、專業敏感度；台中市多名議員痛批，台中市被監院「認證」事件並非單一意外，而是制度失靈，台中市政府責無旁貸，責任不能全推業者。

    市議員吳佩芸下午在議會質詢時詢問盧秀燕未來如何改善，盧秀燕說，政府要求業者自主申報，總有人不按規定，不能苛責政府，像新光三越這麼大的事業卻不申報，小的偷雞摸狗行為就更多，政府怎麼查，但台中市政府若設單行法規將無法約束業者，「因為業者會抗議台中市法規跟別人不一樣」，「建議國家應思考」，針對像百貨公司等大型商業行為，先建立專人簽證負責制，協助把關。

    台中市議會民進黨團總召王立任痛斥，新光三越氣爆後，他就建議建立「全民督工」制，要求業者裝修須公告裝修內容及時間，讓全民監工，都發局也從善如流，但盧秀燕竟只因怕業者抗議又推給中央，身為市長只想討好、搏美名，會得罪人的事就退避三舍，既沒有擔當更不負責任。

    市議員江肇國批評，面對公安不容妥協，盧秀燕不深自檢討反省，反檢討中央法令、卸責給中央，甚至只因怕業者、財團抗議，而不敢有所作為，「市長乾脆換中央來做好了」；市議員林德宇也說，盧秀燕萬事推中央，只想自己當好人、做人情，盧的反應像自己闖紅燈被抓，還怪為何別人沒被抓，事情全推給中央就好，盧秀燕帶頭總把責任往外推，官員跟著懈怠，難怪市府出包連連。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播