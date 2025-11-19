拚擴展版圖！明年議員選舉 民進黨中市黨部敲定提名32席

圖為立委何欣純拜會民進黨台中市黨部。（圖：何欣純提供）

民進黨台中市黨部今晚召開執委會，拍板明年市議員選舉提名席次，敲定明年提名32席（不包括原住民席次），拚議員席次擴展，各選區提名決議席次，送交黨中央依程序審議後正式通過，預計明年3月登記、4月初選。

黨部主委許木桂指出，台中市議員席次共65席，扣除原住民席次，應選62席，依台中市人口成長情況，各界預估明年台中人口最多的北屯區可望增1席，由本屆5席增為6席，東南區則可能由5席減1席變4席，因市府目前尚未公布議員席調整，明年市議員提名席次仍以黨內評估各區勝選機率作優先考量。

許木桂指出，考量賴總統施政滿意度回溫，加上藍白在立法院亂修各式法案，引發部分民怨，台中市政府近來又狀況百出，尤其近來爆發非洲豬瘟，成全台唯一防疫破口，市政府諸多防疫措施狀況百出，出包連連，連廚餘清運都製造出「廚餘湖」、「燕圾湖」，讓民眾看破手腳，趁民氣可用，本屆民進黨市議員共有24席，今召開執委會後，敲定提名32席，盼能擴展版圖。

許木桂指出，其中除第三選區（大肚、烏日、龍井）、第六選區（西屯）、第十選區（中西區）、第十二選區（太平）、第十三選區（大里、霧峰）、第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）等區，提名席次跟現任民進黨議員席次相同外，其餘各區均各增加加提名一席，共提名32席；至於原住民席由黨中央另行提名，盼拚下屆擴張綠營議員席次。

其中北屯區下屆可望由現任5席增為6席，許木桂說，目前民進黨有兩席，提名3席力拚；至於東南區雖盛傳會減1席，考量市府未公布最後結果，加上民進黨曾在東南區創下3席紀錄，本屆雖僅有兩席，仍決定提名3席。

此外，部份選區考量當地情況及選情，另設至少提名一名女性議員等布局。

民進黨台中市黨部敲定明年議員選舉提名32席。（圖：民進黨台中市黨部提供）

