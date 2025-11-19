新光三越氣爆監院指市府缺警覺性 何欣純:做市長要有能力解決問題

台中新光三越氣爆監院報告指盧市府欠缺警覺性、敏感度，立委何欣純立委感嘆，此事讓市民及國人認為台中這個城市好像是不安全的。（圖由何欣純立委提供）

台中新光三越中港店今年2月發生氣爆，造成5死38傷，監察院監委王幼玲、王麗珍、張菊芳發布檢討報告，直指台中市政府欠缺主管業務的警覺性、專業敏感度，民進黨台中市長提名人何欣純今表示，此不幸事件是所有台中市民心中的痛，也感嘆讓市民朋友及全國國人認為，台中這個城市好像是不安全的。

何欣純表示，監察院的調查報告出爐，無論這個調查報告多麼詳實、多麼清楚，如果市長盧秀燕與市府團隊不願意面對問題，不想聽、不想看，更不願意用實際的行動來改正，只會找理由、找藉口推，我想這不是市民所願意看到的。

何欣純說，「改正需要勇氣，要找解方解決問題需要魄力」身為地方的父母官，市長的天職就是要保護所有市民的生命及安全。從新光三越爆炸案涉及的「公安」問題，到前陣子非洲豬瘟帶來的「廚餘」問題，以及「食安」的問題，到前幾天台中西屯大叔被球棒圍毆的「治安」問題，這所有的問題，都涉及地方政府到底有沒有作為，到底有沒有效力、效能，「我想做市長，就是要有能力解決問題！」

