    喊統一、推崇毛澤東被國民黨停職 何鷹鹭竟扯民進黨打壓言論自由！

    2025/11/19 22:11 即時新聞／綜合報導
    國民黨中常委何鷹鹭。（記者張嘉明攝）

    國民黨中常委何鷹鹭近日因為在抖音拍片推崇毛澤東、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論挨轟，國民黨考紀會昨（18日）以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。今天（19日）何鷹鹭竟跳出來扯民進黨限制她的言論自由，讓大批網友看傻眼！

    何鷹鹭在抖音開設帳號公然舔共，直呼毛澤東是「偉大的領袖」，高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，被披露出來後網路一片譁然。藍營考紀會昨天宣布違紀停職處分，何鷹鹭今天赴黨中央提出申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議，但申訴階段仍處於「停止黨職」狀態。

    何鷹鹭受訪時，竟然說國民黨處分她是因為民進黨操縱打壓她，綠營在背後炒作這件事，本來以為藍營會維護她，看到處分後有些寒心。她稱，支持兩岸統一、中國統一、台灣早日回到祖國懷抱這些話她有說過沒錯，但沒有主張用武力攻打台灣。

    她還說，自己確實是從「祖國大陸」過來，不過她現在屬於中華民國合法公民，理應擁有言論自由，但現在「民進黨嚴重限制了我的言論自由、民主自由」。

    其發言曝光，大批網友翻白眼，「不可能這樣也可以怪民進黨耶」、「我會被這些人的甩鍋邏輯笑死」、「」、「連國民黨都是民進黨控制的了」、「這題我會，一定是民進黨控制了國民黨高層，民進黨負責！」、「這個不是邏輯有問題，而是根本亂講一通」、「被國民黨停職，結果怪民進黨，這人腦子真的還好嗎？」、「現在是連國民黨內部都是民進黨負責了嗎」、「到底是什麼問題，會讓國民黨黨員認知如此錯亂」。

