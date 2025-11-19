為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民進黨彰化縣長「4搶1」日程出爐 12月中旬民調大戰

    2025/11/19 19:33 記者陳政宇／台北報導
    總統賴清德9月14日在彰化溪湖藝文館，主持民進黨全國22縣市巡迴座談會，有意參選彰化縣長的立委黃秀芳、陳素月，現任及前任彰化市長林世賢、邱建富均到場。（資料照，記者陳冠備攝）

    備戰2026彰化縣長選舉，民進黨選舉對策委員會今天（19日）邀集正國會立委黃秀芳、新系立委陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富協調，預計12月3日確認民調方式，12月15日至18日期間擇一天舉行民調，12月底前拍板提名人選。

    民進黨2026彰化縣長提名暗潮洶湧，黃秀芳、陳素月、林世賢及邱建富皆已遞交參選意願書；選對會決議循「類初選」機制，先做黨部內參民調，再協調出最具競爭力人選。民進黨選對會今天下午由秘書長徐國勇與彰化協調小組成員，邀集4人協調，但歷經約一個半小時會議，皆無人退讓。

    據了解，由於藍白人選未決，故協調會席間對民調進行方式意見分歧，擬於12月3日選對會決定，要進行黨內人選的「互比式」民調，或是與他黨潛在對手的「對比式」民調。

    此外，會議也拍板，12月12日後全面禁止廣告宣傳，預定在12月15日到18日之間擇一天執行民調，並綜合考量其他條件。12月底前經中執會通過後，由民進黨主席賴清德徵召提名。

