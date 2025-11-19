為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德：提升國人口腔健康 實現WHO「8020」願景

    2025/11/19 19:16 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今表示，政府正推動多項口腔健康政策，盼逐步實現WHO「8020」願景。（圖擷取自總統府影片）

    總統賴清德今表示，政府正推動多項口腔健康政策，盼逐步實現WHO「8020」願景。（圖擷取自總統府影片）

    總統賴清德今接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會」時表示，政府為提升國人口腔健康整體量能，正推動多項口腔健康政策，包括提升口腔黏膜檢查補助費及推動「兒童口腔親善之家」等，盼逐步實現WHO「8020」願景，讓國人80歲時仍保有20顆以上的自然牙齒，打造「健康台灣」。

    賴清德表示，身為醫界的一份子，非常清楚醫療照護的價值不只是醫治疾病，更牽動患者的生活與人生階段；無論是兒童的口腔保健、長者咀嚼困難的問題或是偏鄉民眾對醫療的需求，這些都是國家關注，也需要持續強化的健康基礎。

    賴清德說，牙醫師公會全聯會和各縣市公會始終與政府並肩同行，協助將口腔健康照護向下扎根，守護每個人的健康。今年台南丹娜絲風災及馬太鞍溪堰塞湖災後重建，除了牙醫師公會全聯會、台南市牙醫師公會分別提供物資與善款，花蓮縣牙醫師公會也協助在光復鄉啟動牙科服務。這份專業與行動力不只確保醫療不中斷，更成為安定災區的力量，值得肯定。

    賴清德提到，守護健康從「齒」開始，政府要打造「健康台灣」一定要強化口腔健康政策。為了落實WHO「全球口腔健康策略與行動計畫」，政府除了持續辦理特殊需求者口腔照護等服務，今年開始也將口腔黏膜檢查補助費從每人130元提升至250元，來降低口腔癌的發生或延誤診斷的風險。

    賴清德說，政府投入近6千萬元推動「兒童口腔親善之家」，讓0到5歲兒童可以就近看牙齒；在醫界努力下，現在3歲以下兒童的牙科就醫率達到100%，是守護下一代健康的重要基礎。

    賴清德表示，為了提升口腔健康整體量能，衛福部今年投入21.5億元用於口腔衛生保健與防治等業務，比去年大幅增加10.3億元；而健保的牙科門診總額，從2023年508億元到明年584億元，成長率為14.9%，顯示政府對口腔健康政策的重視。同時，政府會持續規劃設置牙科示範醫院，完善口腔醫學訓練與研究發展，為新一代牙醫人才打造更具競爭力的環境。

    賴清德強調，現今隨著超高齡社會的來臨，台灣醫療面臨全新挑戰，需要完備的照護網絡，更仰賴醫界夥伴的緊密合作。因此，每位牙醫先進都是健全國家醫療體系的重要力量，未來政府將持續與醫界密切合作，逐步實現WHO「8020」願景，讓國人80歲時仍保有20顆以上的自然牙齒。

