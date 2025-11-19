真的有罵馬英九沒用？ 何鷹鹭笑回「這是事實」！

國民黨中常委何鷹鹭。（資料照）

國民黨中常委何鷹鹭近日因為在抖音拍片推崇毛澤東、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論挨轟，國民黨考紀會昨天（18日）以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。針對她曾嗆前總統馬英九「沒用」，今天（19日）她直言「是事實」，引發網友熱議。

何鷹鹭在抖音開設帳號公然舔共，直呼毛澤東是「偉大的領袖」，高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，被披露出來後網路一片譁然。此外，何鷹鹭過去也曾拍片痛批馬英九，說他是「沒用的人」。藍營考紀會昨天宣布違紀停職處分，何鷹鹭今天赴黨中央提出申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議，但申訴階段仍處於「停止黨職」狀態。

何鷹鹭受訪時，被問到是否真的說過馬英九沒用，何鷹鹭坦言說過，「我是開玩笑，當然這也是事實」。她還酸，國民黨曾被3個湖南人打敗，第1個是毛澤東把蔣介石打到台灣來，第2個是宋楚瑜分裂了國民黨成立親民黨，第3個馬英九把黨產賣了、黨產歸零。

何鷹鹭這段發言曝光後引發網友討論，「說了大實話」、「她說這麼多屁話裡面最認同這一句」、「共產黨講出了事實」、「其實共產黨就是瞧不起國民黨」、「我只同意她這句話」、「統戰這麼努力，馬英九還被嫌......」、「第一次認同紅統中配」、「你是要讓馬公公多沒面子呢？雖然說這是全球眾所皆知，但不要這麼老實」、「可以和對岸比劃一下，誰是最蠢的領導人」、「說了馬的實話不過還是滾吧，台灣人不歡迎粉紅」。

