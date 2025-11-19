為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    基隆市府副發言人爆「只會泡咖啡」 謝國樑嗆：沒比詐助理費不合理

    2025/11/19 19:45 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市議員張顥瀚質詢時與謝國樑針鋒相對。（擷取自基隆市府議會直播畫面）

    基隆市政府正副發言人最多同時有7人，民進黨市議員張顥瀚和張之豪今天質詢時，質疑市府發言人系統中有人坐領高薪，有人泡咖啡、當網美，外送員的薪水也沒那麼多，要求市長謝國樑好好管理，謝國樑回說，「沒有比詐領助理費不合理」；針鋒相對場面火爆。

    民進黨議員聯合總質詢，張顥瀚質詢指出，市府正副發言人最多時達7人，副發言人在做什麼事？有副發言人只會待在辦公室泡咖啡、拍影片當起網美，還有副發言人未曾出席活動，也未曾發言。

    張顥瀚說，民政處工作忙不完，還要兼發言人，都是他出面開記者會，合理嗎？謝國樑卻說，「我覺得這樣沒有比詐領助理費不合理」，張顥瀚再回，「你現在要質疑我這些事情，對不對」，謝國樑說，他沒有質疑。張顥瀚說，市府某位副發言人涉及偽造文書，依謝國樑的邏輯不是說無罪推定論嗎？「你（謝國樑）現在要直接對幹，定讞了嗎？」謝國樑說，「你（張顥瀚）不是認罪了嗎」，雙方針鋒相對。張顥瀚說，目前他還是基隆市議員，對市府人事預算使用，本來就是有監督權利，要求謝國樑好好管理正副發言人。

    市府日前曾對外說明，呂謦煒為主要發言人，余治明輔助，副發言人則有張家馨、曾冠誠、林廷翰及日前加入的吳禹辰。謝國樑說，余治明已不是發言人，12月起，由呂謦煒擔任發言人，加上3名副發言人，以後不會再增加。

