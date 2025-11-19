朱立倫自爆高二時當許信良助選員：民主是台灣最重要的根

前國民黨主席朱立倫。（資料照）

前國民黨主席朱立倫今日傍晚在臉書以「從桃園的民主經驗出發，民主就是最重要的力量」發文自爆，48年前自己還是建中高二學生時，前民進黨主席許信良參選桃園縣長，他自願當許信良的助選員，到處替許拉票，「那一段歷程，不只是一次的地方選舉，更是深深影響了我們那一代年輕人的民主啟蒙。」

朱立倫今日參加許信良新書發表會後發文表示，對他來說，這不只是一場新書活動，更像是回到當年桃園民主起步的現場，再一次思考台灣的未來要怎麼走。

朱立倫說，民主是台灣最重要的根、最重要的力量，也是我們最珍貴的資產，民主不是某一個政黨的專利，而是大家共同守護的價值。即使意識形態不同，但民主的核心不能被改變，這是他一生堅定的信念。

朱立倫還說，當年許信良對政治的反思，也給了他第二個重要啟發，「政治應該以民為本」，許信良對土地開發、公共政策、環境污染等問題的批評，後來都成為自己擔任桃園縣長時最重要的改革方向，「謝謝許信良主席，也謝謝所有為民主努力的台灣人。讓我們繼續一棒接一棒，不分黨派，一起守護台灣、前進民主。」

