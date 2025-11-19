國台辦稱懲獨舉報收上萬件 陸委會：協力中共威脅「依法嚴處」

陸委會今日表示，中共當局對台灣沒有管轄權，政府會保證每一位國民的安全，任何協力中共對國人施加威脅的，政府都會依法嚴處。（資料照）

中共鼓吹「檢舉台獨」，提供檢舉信箱廣徵線索。國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，檢舉郵箱自開通以來，有關檢舉線索絡繹不絕，已經收到上萬封舉報郵件，反映了兩岸民眾堅決反對台獨分裂、推進祖國統一大業的共同心聲。陸委會痛批，中共當局對台灣沒有管轄權，任何協力中共對國人施加威脅的，政府都會依法嚴處。

朱鳳蓮在國台辦記者會表示，已經收到上萬封舉報郵件，這充分顯示兩岸民眾希望嚴懲台獨打手、幫兇的態度，也反映了兩岸民眾堅決反對台獨分裂、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的共同心聲。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮進一步說，我們支持相關部門以事實為依據、以法律為準繩，對「台獨」打手、幫兇嚴厲打擊、終身追責。

對此，陸委會批評，中共對台進行「跨境鎮壓」（transnational repression），是對國際規範和秩序的公然挑戰，台灣政府正與國際社會合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑。

陸委會強調，中共當局對台灣沒有管轄權，政府會保證每一位國民的安全，任何協力中共對國人施加威脅的，政府都會依法嚴處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法