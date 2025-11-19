為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國台辦稱懲獨舉報收上萬件 陸委會：協力中共威脅「依法嚴處」

    2025/11/19 18:42 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會今日表示，中共當局對台灣沒有管轄權，政府會保證每一位國民的安全，任何協力中共對國人施加威脅的，政府都會依法嚴處。（資料照）

    陸委會今日表示，中共當局對台灣沒有管轄權，政府會保證每一位國民的安全，任何協力中共對國人施加威脅的，政府都會依法嚴處。（資料照）

    中共鼓吹「檢舉台獨」，提供檢舉信箱廣徵線索。國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，檢舉郵箱自開通以來，有關檢舉線索絡繹不絕，已經收到上萬封舉報郵件，反映了兩岸民眾堅決反對台獨分裂、推進祖國統一大業的共同心聲。陸委會痛批，中共當局對台灣沒有管轄權，任何協力中共對國人施加威脅的，政府都會依法嚴處。

    朱鳳蓮在國台辦記者會表示，已經收到上萬封舉報郵件，這充分顯示兩岸民眾希望嚴懲台獨打手、幫兇的態度，也反映了兩岸民眾堅決反對台獨分裂、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的共同心聲。

    朱鳳蓮進一步說，我們支持相關部門以事實為依據、以法律為準繩，對「台獨」打手、幫兇嚴厲打擊、終身追責。

    對此，陸委會批評，中共對台進行「跨境鎮壓」（transnational repression），是對國際規範和秩序的公然挑戰，台灣政府正與國際社會合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑。

    陸委會強調，中共當局對台灣沒有管轄權，政府會保證每一位國民的安全，任何協力中共對國人施加威脅的，政府都會依法嚴處。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播