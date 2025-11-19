為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中國批台美關稅談判「跪美」 陸委會金句反擊

    2025/11/19 18:44 記者陳鈺馥／台北報導
    台美關稅談判持續進行。（法新社資料照）

    台美關稅談判持續進行。（法新社資料照）

    台美關稅談判持續進行，政府以「台灣模式」與美洽談供應鏈合作。中國國台辦今日嗆聲，所謂台灣模式純屬是「跪美模式」，是賣台的遮羞布。陸委會強調，台灣高科技產業擴展國際布局、擴大對美投資，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是台灣供應鏈的「延伸與擴展」。

    國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，民進黨當局為了搞「倚外謀獨」，把台灣民眾的血汗錢拱手奉上，完全不在意台灣民眾與企業的利益。所謂台灣模式純屬是「跪美模式」，是賣台的遮羞布，勢必導致島內的資金、技術、人才不斷向美國轉移，將嚴重危害台灣產業發展。

    朱鳳蓮更說，「台美供應鏈合作」是美國對台灣優勢產業的公然掠奪和霸占，從「五五分」到「連鍋端」，台灣核心產業優勢盡失，島內就業、投資和發展動能將遭到毀滅性打擊。

    陸委會表示，行政院已說明「台灣模式」是企業基於國際布局，自主規劃赴美投資，貼近客戶、增加競爭力，由政府提供金融的信保支持，透過台美政府之間「G to G」的合作協助，形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助相關產業在美國布局，因此台灣模式跟美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

    陸委會強調，台美是緊密經貿夥伴，台灣高科技產業擴展國際布局、擴大對美投資，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是台灣供應鏈的「延伸與擴展」。政府相關機關將與業界密切合作，維持台灣在先進科技領域的領先地位，並與美國等民主夥伴共同致力打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈。

