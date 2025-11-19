為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「鄭黃會」淪批鬥大會！民進黨：藍白合不會成台灣主流民意

    2025/11/19 18:15 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌今（19日）舉行會談，「藍白合」動向備受討論。對此，民進黨批評，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進，更不會成為台灣的主流民意。

    民進黨發言人吳崢指出，在野黨再多批評，也掩不住國民黨在罷免期間涉及偽造連署、甚至由從政黨員竊取戶政資料、侵犯個資的事實；再多攻擊，也無法遮掩民眾黨主席主導狗仔跟監政敵的惡劣行徑，這些臭不可聞的政治鬥爭，只會讓社會更加反感。

    吳崢說，民眾黨與黃國昌迄今仍不願回應，是否認同鄭麗文上任後的親中言論。難道民眾黨也認為普丁不是獨裁者？是否也接受追思共諜、扭曲白色恐怖史觀？

    此外，吳崢提到，近兩年的國會運作已清楚顯示，藍白合的本質就是毀憲亂政、掏空台灣；藍白合只會抹黑執政黨；藍白合是只有藍、沒有白；藍白合就是向國際傳遞台灣不願提升自主防衛能力的錯誤訊息。

    吳崢並強調，這樣的藍白合作不可能團結台灣，也無法帶動國家進步，更不會成為台灣的主流民意。

