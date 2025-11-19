「只准主席媚共、不准常委舔中」 吳思瑤批藍營欺騙社會

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

國民黨中常委何鷹鹭近日拍抖音影片高調主張兩岸統一，被國民黨考紀會通過停止黨職處分；反觀國民黨主席鄭麗文追思共諜吳石，卻被輕輕放下。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批，這種行為就是「只准主席媚共、不准常委舔中」，企圖抓小放大，掩護幕後大魔王鄭麗文祭拜吳石、主張「我們都是中國人」、支持「一國兩區」、「九二共識」、「一個中國」路線，來欺騙社會大眾。

吳思瑤直言，這個標準很有問題，這當然就是雙標，國民黨這種操作，不管是中常委的發言也好，都是不見容於台灣社會，因為都無視於台灣主權，「我認為這種言行都是不允許存在的。」但國民黨這種操作，就是拿何鷹鹭掩護鄭麗文，拿中常委開刀、抓小放大，來掩護幕後的大魔王叫作鄭麗文。

她指出，這除了是雙標，更有它操作上的可議之處，意圖魚目混珠、轉移焦點，塘塞、欺騙社會說「你看我國民黨是會處理媚共言論喔。」

吳思瑤說，雖然主流民意不認同這種言論，但那畢竟是常委自己的言論，而鄭麗文是掌管國民黨最有權力的人，主宰了國民黨的路線、方向、兩岸政策的態度，鄭更是支持「一國兩區」、「都是中國人」、「九二共識」、「一中原則」，「到底誰對於台灣的迫害比較大？當然是擁有最大權力的這個人，叫鄭麗文。」

她批評，鄭麗文是不折不扣的親中媚共，支持「一個中國」、「一國兩區」，這才是國民黨要去面對台灣真正民意的部分，不要以為台灣社會都是3歲小孩，開鍘何鷹鹭意圖美化、掩飾鄭麗文領導的國民黨越來越傾中的行為，社會不會上當。

