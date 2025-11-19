為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    用AI回覆民眾？ 葛如鈞：自費與社群平台合作的科技實驗

    2025/11/19 18:15 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委葛如鈞。（資料照）

    國民黨立委葛如鈞。（資料照）

    國民黨立委葛如鈞透過AI回覆民眾在社群平台Threads的留言，成大教授李忠憲質疑，民主不是可以丟給AI的外包品。對此，葛如鈞表示，這次Threads帳號的AI小編，是他以自費方式，與Threads平台API進行為期4週的科技實驗，整個測試過程亦有揭露是由AI協助回覆留言，盡力遵守使用AI的平台相關規範。

    葛如鈞說，他一向對AI科技抱持開放態度，也積極嘗試在民主政治中應用AI的可能性。這次Threads帳號的AI小編，其實是他以自費方式，與Threads平台API進行為期4週的科技實驗，整個測試過程亦有揭露是由 AI 協助回覆留言，盡力遵守使用AI的平台相關規範。

    葛如鈞表示，他一向提倡台灣應該善用AI，同時也要對AI生成的內容保持警覺。這次的實驗證明，台灣網友對AI生成內容具有高度敏銳性，大家所提出的問題也都很有創意，這次的實驗過程中，廣大網友展現出非常優秀的數位素養，令他感到佩服，也對於後續將AI運用於國會政治領域更有信心，希望我們可以一同創造世界的先例。

    葛如鈞說，未來仍將規劃在他的各大社群平台不定期進行有趣的AI科技實驗，希望透過實際互動，拉近科技與民眾的距離，探索AI在公共服務上的潛力；另一方面，也期望AI科技可以為他的辦公室同仁分擔部分工作、減輕同仁的負擔，讓同仁們享有更好的勞動環境，創造以科技促進勞動權益的工作場域。

    葛如鈞強調，感謝大家的留言和關注，也歡迎各位網友繼續來他的社群平台互動，所有的鼓勵與指教都是他們更加進步的動力。未來會持續優化AI工具，讓公民對話更即時、更多元，也更貼近每一位民眾的日常生活。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播