用AI回覆民眾？ 葛如鈞：自費與社群平台合作的科技實驗

國民黨立委葛如鈞。（資料照）

國民黨立委葛如鈞透過AI回覆民眾在社群平台Threads的留言，成大教授李忠憲質疑，民主不是可以丟給AI的外包品。對此，葛如鈞表示，這次Threads帳號的AI小編，是他以自費方式，與Threads平台API進行為期4週的科技實驗，整個測試過程亦有揭露是由AI協助回覆留言，盡力遵守使用AI的平台相關規範。

葛如鈞表示，他一向提倡台灣應該善用AI，同時也要對AI生成的內容保持警覺。這次的實驗證明，台灣網友對AI生成內容具有高度敏銳性，大家所提出的問題也都很有創意，這次的實驗過程中，廣大網友展現出非常優秀的數位素養，令他感到佩服，也對於後續將AI運用於國會政治領域更有信心，希望我們可以一同創造世界的先例。

葛如鈞說，未來仍將規劃在他的各大社群平台不定期進行有趣的AI科技實驗，希望透過實際互動，拉近科技與民眾的距離，探索AI在公共服務上的潛力；另一方面，也期望AI科技可以為他的辦公室同仁分擔部分工作、減輕同仁的負擔，讓同仁們享有更好的勞動環境，創造以科技促進勞動權益的工作場域。

葛如鈞強調，感謝大家的留言和關注，也歡迎各位網友繼續來他的社群平台互動，所有的鼓勵與指教都是他們更加進步的動力。未來會持續優化AI工具，讓公民對話更即時、更多元，也更貼近每一位民眾的日常生活。

