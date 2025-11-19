為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    小粉紅不解台灣人排斥統一 中網友直白註解「回歸」驚豔全場

    2025/11/19 20:08 即時新聞／綜合報導
    中國近年對台加劇文攻武嚇力道，同時也升級統戰強度。（路透檔案照）

    中國近年對台加劇文攻武嚇力道，同時也升級統戰強度。（路透檔案照）

    中國對台加劇文攻武嚇力道，同時升級統戰強度，不過台灣還是有近9成民眾支持維持現狀，對統一感到反感。有小粉紅不解為何台灣人這麼排斥統一，到牆外社群發文問台灣人對於「回歸大陸」的擔憂是什麼？結果釣出一票中國、香港網友超中肯回應，吸引數萬人讚爆！

    一名中國網友最近跑到Threads上發文：「作為一個大陸人，真想聽聽正常的台灣人（青鳥就算了）對於回歸大陸的擔憂是什麼？」該貼文曝光後引發熱烈討論，台灣網友紛紛直言，「你今年114歲，隔壁小子76歲，然後隔壁小子一直問你為什麼不叫他爸爸，作為一個正常人，我只想說神經病！」、「其實青鳥就是正常的台灣人」、「為什麼講的好像中共有統治過台灣一樣」、「不如你跟我講講好處是什麼好了」、「你面對侵略會有什麼心情？正常的台灣人就會有什麼心情」、「台灣人連自己政府都不信，你覺得還會信任中共嗎？」、「中國先民主化再來說這些，整天只想併吞人家，誰會想跟這種野蠻人統一」。

    還有不少來自中國、香港的網友留言，「我這個香港人可以以第三方的層面去回答。這一問就等於問一個從來不吃屎的人，為什麽不跟著你一起去吃屎一樣。現在我們沒辦法，只有一匙一匙的含著淚往嘴裡送，但思想沒問題的台灣人一定不會想和我們一樣。為什麼你覺得從小一直吃屎沒問題，只有你自己可以回答」、「你這個問題在內網都發不出去，這就是答案」、「作為大陸人最好少問這個問題，因為和咱們一點關係都沒有。台灣人只需要一個態度，在大陸就可以至尊享受，享受到一個國家幾乎全部的綠燈。而普通大陸人，講一句話像放屁一樣。你說說和我們有什麼關係？台灣回歸了我多了幾千萬爹」、「1949年才成立的中華人民共和國曾有過台灣的主權過嗎？沒有哪來的回歸？同理，澳門、香港也是！他們也不應該叫『回歸』，應改為『併入』」。

    有小粉紅不解為何台灣人這麼排斥統一，到牆外社群發文問台灣人對於「回歸大陸」的擔憂是什麼？（圖翻攝自Threads）

    有小粉紅不解為何台灣人這麼排斥統一，到牆外社群發文問台灣人對於「回歸大陸」的擔憂是什麼？（圖翻攝自Threads）

    貼文釣出一票中國、香港網友超中肯回應，吸引數萬人讚爆。（圖翻攝自Threads）

    貼文釣出一票中國、香港網友超中肯回應，吸引數萬人讚爆。（圖翻攝自Threads）

    圖 圖
    圖 圖
