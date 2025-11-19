為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    評點制申請留台工作港澳生 陸委會：去年逾1500人

    2025/11/19 18:04 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會楚恆惠參事（前排右4）說，去年透過評點制申請留台工作的港澳生超過1500人，為落實攬才留才目標，政府將持續精進政策，提供港澳畢業生更多選擇與發展機會。（策進會提供）

    陸委會楚恆惠參事（前排右4）說，去年透過評點制申請留台工作的港澳生超過1500人，為落實攬才留才目標，政府將持續精進政策，提供港澳畢業生更多選擇與發展機會。（策進會提供）

    為協助港澳生強化職涯規劃與留台發展，陸委會與台港經濟文化合作策進會走入校園服務宣導，今（19）日與中原大學聯合舉辦「僑外生畢業留台工作評點制說明會」，吸引逾百位桃園地區港澳及僑外生參加。陸委會參事楚恆惠說，去年透過評點制申請留台工作的港澳生超過1500人，為落實攬才留才目標，政府將持續精進政策，提供港澳畢業生更多選擇與發展機會。

    策進會指出，這場說明會包括陸委會參事楚恆惠、內政部移民署和勞動部勞動力發展署代表，以及台灣各大學香港校友總會榮譽會長麥業成等人出席，幫助同學掌握最新的居留及就業政策資訊，回應現場提問。

    楚恆惠致詞說，近年港澳及僑外生畢業後留台意願明顯提升，2024年透過評點制申請留台工作的港澳生逾1500人，核准率超過9成。為落實攬才留才目標，政府持續精進政策，研議進一步放寬僑外生畢業後留用相關規定及擴大工作範疇，包括推動「僑外生畢業留台評點制」及「留用外國中階技術人力計畫」，並開放取得副學士學位者可從事旅宿服務業、餐飲或酒吧調酒等職務，提供港澳畢業生更多選擇與發展機會。

    中原大學職涯發展處職涯長黃美珠說，在政府及學校支持下，許多中原大學畢業的僑生校友，已經順利留台發展，顯示完善的政策與清晰的方向能為同學帶來實質且有效的幫助。

    內政部移民署桃園服務站提醒，同學須於居留證到期前完成延期以維護權益。勞動部勞動力發展署專員張哲瑋則說明「專門性及技術性工作項目」與評點制規定，提醒同學就業前務必取得工作許可，並建議修習職涯相關專業課程，提升競爭力與評點積分。

    策進會指出，陸委會及該會積極協同移民署與勞動部等相關單位，入校舉辦僑外生畢業留台工作評點制說明會，包括淡江大學、中原大學等各場次均反應熱烈。為持續關懷在台港澳人士，將於12月12日在桃園市綜合會議廳舉辦「關懷港澳人士居留定居座談會」，歡迎北台灣港澳朋友把握機會參與。

