    首頁 > 政治

    新光三越氣爆案》監院指市府欠缺警覺性 盧秀燕：引以為戒

    2025/11/19 18:08 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市長盧秀燕表示，對監察院調查報告持正向看待。（記者蘇金鳳攝）

    針對新光三越台中中港店氣爆案，監察院調查報告指出，台中市府欠缺警覺性及敏感度。市長盧秀燕今天表示，對於這份報告她持正向看待，任何事情引以為戒，從中發現制度漏洞，這是好事。

    新光三越台中中港店今年2月因室內裝修施工不慎引發氣爆，監察院調查，針對業者未依法申請，台中市政府竟毫無察覺，要求台中市政府檢討改進。

    市議員吳佩芸表示，如此大的百貨公司竟然無視消防法、建築法，市府要如何改進，才能讓老百姓安全逛百貨公司。

    盧秀燕表示，對這份內容是高興的，國家並不是沒有制度，因為商業行為千百萬種，所有政府限於人力經費，要求業者自主申報，但各行各業總是有人不按規定來，不能苛責政府。

    盧秀燕建議，政府可要求業者聘請安全相關人員，負責全年度把關，替各縣市把關，要讓企業自主申報，替國家來把關，任何事情引以為戒，從中發現制度漏洞，這是好事，她對這份調查報告要正面看待。

    監察院調查報告，市府在新光三越中港店氣爆案欠缺警覺性及敏感度。（記者蘇金鳳攝）

    熱門推播