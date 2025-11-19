外交部：去年度政府開發援助花費逾4億美元 遠低聯合國建議比率

外交部書面報告指出，我國ODA金額占GNI比例為0.049％，與聯合國建議的0.7%相距甚遠。（資料照）

我國政府開發援助（ODA）主要由國合會執行推動。外交部最新書面報告公布，去年度ODA金額累計為4.035億美元，占國民所得毛額（GNI）的比例為0.049%，與聯合國建議的0.7%相距甚遠，未來將逐年編列預算挹注；外交部也說，未來將比照美、日強化國合會投資能量，增加以投資方式推動國際合作發展的影響力。

立法院外交及國防委員會明日將邀請外交部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

外交部書面報告指出，我國ODA金額占GNI比例為0.049％，與聯合國建議的0.7%相距甚遠，更明顯低於美國（0.22％）、德國（0.67％）、日本（0.39％）等G7國家，以及鄰近的南韓（0.21％）。

外交部說明，立法院外交及國防委員會曾於2023年5月通過臨時提案，要求外交部檢討比率下降原因，並逐年增加ODA占GNI比率，以提升我國對國際社會的貢獻。

外交部表示，我國ODA投入及占GNI比例因外交部近年援外預算未顯著增加，以及我國GNI不斷成長，因此逐年比例不增反減，外交部今年已增加編列國際合作發展相關援外預算，其中包含新台幣30億元用以挹注國合會資金，並將逐年編列挹注，以期達到行政院當初核定的300億元資金規模，以提高我國整體援外量能及我國ODA佔GNI的比例，並致力於協助夥伴國落實永續發展目標。

外交部也說明，國合會目前在全球21國（含國際組織）共設置22個駐外技術團隊，派遣專家顧問、技術人員、計畫經理及華語教師等約130名同仁常駐海外，近5年每年平均執行逾百項各類型雙邊技術合作計畫；我國國際合作發展資源投注於聯合國永續發展目標，尤其在消除飢餓（SDG 2）、健康福祉（SDG 3）、氣候變遷（SDG 13）等領域貢獻尤著。

外交部表示，有鑑於國際開發實務常透過結合公共與民間資本，以降低投資風險進而催化民間資金投入，並帶動市場運作，公共資源往往扮演「定錨投資者」（anchor investor）的角色，考量國合會已經具備國際投融資業務的功能，未來將強化國合會投資能量，必照美國國際發展金融公司（DFC）及日本國際協力機構（JICA）職能，整合國家優勢輸出，並增加以投資方式推動國際合作發展的影響力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法