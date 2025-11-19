立法院「財劃法」修法送抵 行政院是否副署受關注

藍白14日再度強修財劃法，三讀咨文昨（18）日已送抵行政院。（資料照）

藍白14日再度強修財劃法，三讀咨文昨（18）日已送抵行政院，行政院長卓榮泰已說要尋求憲政救濟，若政院選擇提出覆議，最晚須於27日提出，至於外界關注卓揆是否「不副署」？黨政人士認為，必須要審慎。而行政院版財劃法修正草案明天才出爐，行政院長卓榮泰將親自出面對外說明修正重點。

行政院所謂的憲政救濟，除覆議、聲請釋憲與暫時處分，也包括「閣揆不副署、總統不公布」，政院人士日前受訪時說，各種可能性都有，「很多憲政程序都有討論過」。不過，黨政人士指出，如果要走這步的話，絕對是要非常審慎。

至於院版財劃法修正，財政部日前已說明，盼達成國民生活品質更均衡、水平（城鄉）分配更公平、中央地方夥伴關係更提升、垂直（錢權）分配更合理、地方自治更強化等5大目標。

財政部也說，將改善現有統籌分配稅款分配5大指標包括面向過於單一問題，區分「土地面積」、「人口數」、「工業就業人口數」、「農林漁牧就業人數」、「農林漁牧業產值」5項指標，使縣市分配更平均。

國發會與主計總處昨也邀集地方財主單位，說明中央對地方自治事項協助架構內容，包含協助架構採單軌、二軌、三軌制，還有計畫型補助款等運用，院版財劃法將比現行財劃法對地方的整體補助來得多，也已與多數地方縣市取得共識。

