    邀柯文哲藍白會？黃國昌：相信司法案件告一段落 他會樂意與大家見面

    2025/11/19 17:31 記者施曉光／台北報導
    黃國昌說，柯文哲從未離開，待柯文哲的司法案件告一段落後，相信會樂意在不同場合與大家見面。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌今天與國民黨主席鄭麗文進行「以行動顧台灣，主席高峰會談」，會後面對媒體詢問，未來是否會邀請前民眾黨主席柯文哲一起與藍營會面？黃國昌說，柯文哲從未離開，待柯文哲的司法案件告一段落後，相信會樂意在不同場合與大家見面。

    黃國昌指出，對於民眾黨而言，柯文哲不只是精神領袖，也是重要夥伴，而且從未離開，直到現在都還與大家一起工作，但這位重要夥伴目前面臨民進黨的司法追殺，他希望大家留多一點時間讓柯文哲去處理司法案件。

    黃國昌還說，自己一直與柯文哲在交換意見，像今天凌晨1點都還在傳遞訊息，這代表柯文哲一直在思考事情，相信等待司法案件告一段落後，柯文哲會樂意在不同場合與大家見面。

    此外，黃國昌說，先前他拜會新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑等藍營地方首長，大家相處愉快。感謝今天得到鄭麗文的首肯，今後兩黨智庫要進行相互對接，至於其他地方治理成績良好的國民黨前輩們，也都是民眾黨未來要仿傚的對象。

