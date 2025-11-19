為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    與無黨及友黨合作 民進黨女將陳品安戰苗栗縣長、開出民主花朵

    2025/11/19 17:10 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣議員陳品安。（圖由陳品安提供）

    民進黨選對會今（19日）下午開會，建議徵召苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，迎戰尋求連任的國民黨籍苗栗縣長鍾東錦，待下週中執會確認後提名。對此，陳品安表示，將全力以赴，並尋求無黨及友黨同理念者聯盟合作，讓苗栗開出民主花朵。

    陳品安今天下午北上台北，並於選對會前與黨主席、賴清德總統會面。賴清德讚許肯定陳品安「年輕、專業又沒有負評」，是優秀的人選，期許她在此次地方選舉，帶領綠營於鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表、村里長選舉中開疆闢土。

    因苗栗縣是綠營從未曾執政過的縣市，是民進黨「艱困中的艱困選區」，陳品安也向黨中央提出與無黨、友黨同理念者聯盟合作的建議，也獲黨中央同意。

    陳品安舉例，時代力量苗縣議員葉忠倫有意轉戰下屆竹南鎮長選舉，而頭份選區的無黨籍議員曾玟學，長期與民進黨攜手，於這屆山線立委選舉也與民進黨合作參選，在頭份地區力壓現任國民黨立委邱鎮軍。

    陳品安指出，頭份、竹南是全縣前2大票倉，一旦搶攻成功，即能帶動其他鄉鎮氣勢，加上她自身議員選區的票源鞏固，及民進黨地方黨部的動員努力，相信大家齊心凝聚團結，「我不認為會輸！」。

    由於陳品安為苗南通霄、苑裡地區議員，兩週前民進黨選對會擬推她參選縣長新聞報導曝光後，有苗北頭份、竹南地區民眾好奇「她是誰？」對此，陳品安表示，「現階段大家不認識我沒關係，但之後我會用雙腳走遍各鄉鎮、用雙手向各位鄉親問候、請安，讓大家認識、了解陳品安。」

