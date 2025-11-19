為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    若自家人破壞藍白合？鄭麗文曝「3種情況」：家規處理

    2025/11/19 17:14 記者林哲遠／台北報導
    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」今日登場，針對媒體詢問，若破壞藍白合作是黨內的人，是否會有相應的黨紀處分？鄭麗文受訪時說，非要祭出黨紀的情況包含惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳候選人又不惜破局也要參選到底等三情況，必要的時候再用各黨的家規處理。

    鄭麗文表示，就是誠意、對大局體認，大家應該要有在心理上共同的深刻體認，就是台灣人民的期待，社會國家處境，因此必須放下很多的小我。每個人有意願爭取的凸顯優勢，希望自己成為最佳人選，但若最強人選不是他時，也能放下小我，為了大局共同努力。

    「感覺媒體們今天聽了很多正面的話，想要聽聽看有什麼殺招。」鄭麗文說，兩黨都應有自己的黨章、紀律，怎麼樣的言行違反自己政黨規範，該怎麼辦就怎麼辦，非要祭出黨紀，譬如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳候選人又不惜破局也要參選到底等情況。

    鄭麗文強調，如果大家有正確的態度、心理建設，共同為了大局、全力以赴，且接受公平公開遊戲結果，在此過程竭盡所能的溝通，讓可能的誤會降到最低，希望過程一切順利圓滿，必要的時候再用各黨的家規處理。

