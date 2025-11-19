為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文面前回一國兩區 黃國昌：與其在意識形態打轉 不如立下目標

    2025/11/19 17:05 記者林哲遠／台北報導
    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天舉行「以行動顧台灣─主席高峰會談」。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天舉行「以行動顧台灣─主席高峰會談」。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天舉行「以行動顧台灣─主席高峰會談」，而國民黨副主席蕭旭岑先前拋出鄭麗文的兩岸路線就是「一國兩區」，媒體詢問，在兩岸路線上藍白是否有其共識？黃國昌在鄭麗文面前並無直接回應，只說，與其在名詞或意識形態上打轉，重要的是怎麼帶給台灣人民更好的生活。

    黃國昌說，在兩岸問題上當然必須要面對，邀請所有台灣人共同思考這件事情，與其在名詞或意識形態上打轉，不如立下是要實現什麼價值、達成什麼目標。他從年輕的時候討論這件事到現在，今年快53歲，從過去到現在有10種不同的名詞，搞了30幾年然後呢？創造了什麼改變？

    黃國昌說，民進黨有台獨黨綱，他們說台獨黨綱沒有凍結，但被台灣前途決議文取代，這些訊息對他來說一點都不重要，重要的是怎麼讓台灣真的捍衛自由、民主、法治的生活方式，怎麼帶給台灣人民更好的生活，這才是值得捲起衣袖，認真努力去打拚的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播