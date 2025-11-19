蕭旭岑喊「一國兩區」還扯蔡英文 民進黨：心虛牽拖

民進黨發言人吳崢表示，蕭旭岑的「一國兩區」說法不被台灣人接受，非常心虛、沒嘴巴替自己的立場辯護，呼籲別再牽拖。（記者陳政宇攝）

國民黨副主席蕭旭岑提出「一國兩區」引發爭議，他今（19日）強調，前總統蔡英文擔任陸委會主委期間，是第一個講且說不能調整。對此，民進黨發言人吳崢表示，蔡總統任內提出4個堅持，而蕭的說法不被台灣人接受，非常心虛、沒嘴巴替自己的立場辯護，呼籲別再牽拖。

蕭旭岑今天表示，2002年4月4日擔任陸委會主委的蔡英文，就曾公開講過中華民國憲法就是「一國兩區」，「她比我還早講，如果民進黨立委賴瑞隆認為我應該受處分，請民進黨賴清德主席先開除蔡英文。」

對此，吳崢受訪回應，台灣主流民意對兩岸關係的看法一致，即中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是台灣人民都清楚的現況，蕭旭岑講「一國兩區」被罵翻，「沒有嘴巴為自己的立場辯護嗎？扯蔡英文幹嘛呢？」

吳崢說，蕭旭岑的說法不被台灣人民接受，自己要想辦法去交代，扯別人幹嘛？難道蕭無法為自己的立場辯護？這正凸顯，蕭旭岑與國民黨對自己的兩岸說法非常心虛。

此外，吳崢說明，蔡英文於總統任內提出4個堅持，堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國、中華人民共和國互不隸屬、堅持中華民國主權不容侵犯、堅持台灣前途要由全體台灣人民共同決定。民進黨態度一致，就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，請蕭旭岑別再牽拖，當個有肩膀的人，自己為自己的說法解釋。

