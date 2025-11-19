為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    批蕭旭岑不要硬凹扯蔡英文！ 賴瑞隆：「一國兩區」是消滅ROC

    2025/11/19 16:52 記者陳鈺馥／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑上任前，今年10月下旬前往天津會見中國國台辦主任宋濤。（圖擷取自國台辦官網）

    國民黨副主席蕭旭岑上任前，今年10月下旬前往天津會見中國國台辦主任宋濤。（圖擷取自國台辦官網）

    國民黨中常委何鷹鹭在抖音拍促統影片，被國民黨考紀會祭出停止黨職處分，民進黨立委賴瑞隆今質疑國民黨副主席蕭旭岑日前「一國兩區」說法更嚴重，國民黨也應該比照停權；蕭旭岑回應稱，如果他該受處分，民進黨主席賴清德應先開除前總統蔡英文。賴瑞隆反批，蕭旭岑不要再硬凹了，所講的「一國兩區」指的是中華人民共和國，把台灣矮化成中華人民共和國一個區，要讓中華民國消滅。

    蕭旭岑稍早受訪表示，2002年4月4日擔任陸委會主委的蔡英文，就曾公開講過中華民國憲法就是「一國兩區」，「她比我還早講，如果賴瑞隆認為我應該受處分，請民進黨賴清德主席先開除蔡英文」。

    對此，賴瑞隆質疑，「一國兩區」是中共的統戰名詞，一國是指中華人民共和國，這也是中共想要框在台灣身上的，讓台灣成為中華人民共和國的一部分，這是台灣人民無法接受的。

    賴瑞隆批評，全世界都知道「一國兩區」是指中華人民共和國，中共藉此要來框住台灣，蕭旭岑身為國民黨副主席卻附和中共說法，還硬凹提到蔡英文，20年前的事情跟現在有非常大落差，當時蔡所講的一國是指中華民國，但蕭旭岑所講的「一國兩區」指的是中華人民共和國，把台灣矮化成中華人民共和國一個地區，要讓中華民國被消失，這是背叛台灣，要消滅中華民國。

    賴瑞隆強調，蕭旭岑不要再硬凹了，你呼應中共的「一國兩區」已經是背叛台灣、背叛中華民國，應該要負起責任。如果國民黨不願意面對這個問題，人民就可以清楚看到國民黨是呼應中共說法，想要背叛台灣、消滅中華民國，這種做法沒有人能夠接受，如果國民黨不處理蕭，終究會被台灣人民厭惡及淘汰。

