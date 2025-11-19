黃國昌自稱以大局為重 爆料蘇巧慧要他選新北市長到底

媒體詢問新北市長選舉藍白合，黃國昌受訪時透露，自己也是一個大局為重的人，若有更好的人民眾黨當然願意支持。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，面對媒體詢問新北市長選舉藍白合，黃國昌受訪時透露，自己也是一個大局為重的人，若有更好的人民眾黨當然願意支持，但民進黨一定會在過程中見縫插針，像民進黨立委蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要參選到底。

黃國昌表示，這是他第N次回答這個問題，民眾黨當然非常想在地方執政，因為在國會監督如狗吠火車，真的要做事就要拿到行政權。民眾黨是在茁壯的政黨，希望有更多好的人才進入地方政府，親手實踐地方治理，答案當然是肯定的。

請繼續往下閱讀...

「我很早就說，選新北市長是希望讓自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北！」黃國昌，自己也是一個大局為重的人，若有更好的人民眾黨當然願意支持，這中間有很多過程即討論，民進黨也一定會見縫插針，像民進黨立委蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要他一定要選到底，強力支持。

黃國昌說，蘇巧慧這樣講，他心裡難道會不明白嗎？但還是要回到初衷，看的不是小我，還有大我，大我才是人民關心。過程裡面，怎麼讓大家幸福，找到一個最強的團隊，接下新北市長侯友宜良好基礎的棒子，帶給最佳地方治理，這才是真正關心的事。

他重申，最後如果他有機會代表在野聯盟，一定全力以赴使命必達，「若男主角不是我，千萬不要擔心我會扯後腿、袖手旁觀，我會跳到第一線用最大力量輔選，因為我們跟選民承諾的是最強團隊！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法