    首頁 > 政治

    出席許信良新書發表會 吳志揚：台灣應助中國民主化

    2025/11/19 16:49 記者李文馨／台北報導
    許信良今天下午在台大醫院國際會議中心舉辦桃園中壢事件48周年紀念暨「天命」新書發表會，歷屆桃園縣市長包含國民黨籍的吳伯雄、朱立倫、吳志揚，以及民進黨籍前桃園縣代理縣長許應深應邀與會。（記者李文馨攝）

    前桃園縣長吳志揚今天受邀出席民進黨前主席許信良的新書發表會，他致詞時表示，現在是兩岸應該互相幫忙的時候，台灣的經濟不能沒有對岸，而台灣的使命要幫助（中國）大陸民主化、幫中國融入世界秩序，「他不融入的話，再強都沒有用，永遠跟一堆人為敵。」

    許信良今天下午在台大醫院國際會議中心舉辦桃園中壢事件48週年紀念暨「天命」上冊新書發表會，歷屆桃園縣市長包含國民黨籍的吳伯雄、朱立倫、吳志揚，以及民進黨籍前桃園縣代理縣長許應深應邀與會。許說，鄭文燦因憂心模糊簽書會焦點因此並未出席。

    吳志揚表示，桃園是一個出好縣長的地方，桃園沒有分黨派，不同黨派只有在選舉的時候說「歹勢」，事後還是很會疼惜彼此的人才，他在桃園覺得非常幸福。什麼事件黨派不重要，人格很重要，人格不好再哪個黨都會被討厭。

    「台灣、桃園有不一樣的天命。」吳志揚說，台灣歷史的演變，很巧妙的把東方的中華文化留下來，在華人世界中，只有台灣真正接受西方的民主制度，而且實踐的非常好。而桃園發生中壢事件，讓桃園也是民主聖地，實現非常多次的政黨輪替，讓桃園成為民主、繁榮、和諧的地方。

    吳志揚認為，如果台灣有共識，可以跟對岸取得一定程度的理解，現在兩岸應該是要互相幫忙的時候，「全天下已經夠亂了，大家不要再亂了」。他說，台灣的經濟不可能沒有對岸，如何讓經濟體制結合，確保經濟不會停滯；台灣的使命要幫助大陸民主化，因為台灣有華人走近民主政治的經驗，我們幫中國大陸融入世界秩序，「他不融入的話，再強都沒有用，永遠跟一堆人為敵。」

