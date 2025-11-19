為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍議員爆高雄選手赴中參賽 運發局：教練稱俱樂部名義邀請賽

    2025/11/19 16:58 記者黃良傑／高雄報導
    藍營議員爆高雄選手赴中參賽涉統戰，該教練向運發局解釋以俱樂部名義參加友誼賽。（市議會提供）

    藍營議員爆高雄選手赴中參賽涉統戰，該教練向運發局解釋以俱樂部名義參加友誼賽。（市議會提供）

    國民黨高市議員陳麗娜今總質詢質疑多名高雄運動選手參加中華人民共和國全國性賽事，恐有損中華民國國家形象及統戰疑慮！運動發展局急忙查證後表示，帶隊的歐教練表示，運動員是以俱樂部名義參加邀請賽，並非對岸的全國運動會，參加者只要持有臺灣居民來往大陸通行證（俗稱台胞證），即可參賽，並非持有大陸居留證。最後若查證有涉及違反中央規範或損及國家主權之情形，運發局將依法處分並追回獎金！

    陳麗娜質疑因在中國參加全國性體育賽事，依對岸規定需要有（中國）公民身分，她接到爆料有多位高雄教練、選手在中國發展，不但引薦教練、選手過去，還參加中國的全國性賽事。

    爆料還指這些教練或選手們，竟曾領過高雄運動獎金，還有人拿過國光獎章、體育有功人員等榮銜，他們究竟是代表中華民國？還是中華人民共和國？

    運發局：若違規將依法處分並追回獎金

    運發局表示將待歐教練提供秩序冊，查證參與者的資格是否需有居留證等，如有涉及違反中央規範或損及國家主權之情形，運發局將依法處分並追回獎金！

    另後續也會在最短時間內全面清查所有選手與教練身分資格、如有違反中央規範，將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報運動部、陸委會及單項協會。

    運發局強調，台灣選手代表台灣，這是基本價值，市府不會迴避，也不會縱放，將依法、透明處理，並向議會報告。

