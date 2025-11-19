為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    彰化文雅牧場1萬顆蛋流入新北 市議會民進黨團籲成立食安處

    2025/11/19 16:44 記者黃子暘／新北報導
    市議會民進黨團今（19）日指出，中部農產品事件接連外溢，新北始終處在資訊落後、補破網處境，籲市府成立「食品安全處」。（記者黃子暘攝）

    彰化縣衛生局通知新北市府，被驗出芬普尼超標的彰化縣文雅畜牧場有50籃（1萬顆）雞蛋被轉售給新北市蛋行，新北已將27籃退回上游，23籃（4600顆）已售出。市議會民進黨團今（19）日指出，從台中非洲豬瘟開始，中部農產品事件接連外溢，新北始終處在資訊落後、補破網處境，新北衛生局只有65人要同時負責醫政、藥政、食品、菸害、營業衛生等多項業務，呼籲市府成立「食品安全處」，以更大的預算、人力規模保護食安。

    衛生局回應，市府建置府層級食安五環管理平台，由秘書長主持跨局處合作，包含衛生局、農業局、教育局、環保局、經發局、警察局與法制局等協力維護食安，市府也每2個月定期召開「食品安全會報」，會議主席由市長擔任，並以衛生局擔任主政局處，以強化跨局處合作反應，並共同研商新北市食品安全衛生管理相關因應措施。

    黨團總召集人廖宜琨、副召蘇錦雄表示，面對雞蛋問題，新北仍要仰賴外縣市通知才啟動回收，顯示新北面對跨縣市食安問題始終無法掌握主動權；新北2018年就通過「食品安全衛生管理自治條例」，對從業人員教育訓練、源頭監控都有明確規範，但執行單位至今仍只有衛生局，儘管今年稽查人力從去年的31名增至65名，但龐雜業務仍讓食安量能受限，盼藉由食安處成立，讓食安工作常態化、專業化，而不是每次出事才臨時動員。

    幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈說，市府應主動提供明確、可行的健康指引，比如芬普尼若攝入過量可能出現什麼不適症狀，以便民眾提高警覺、即時就醫，資訊越透明，民眾就越不會恐慌；中部農產品一再出現問題，新北卻要等外縣市通報才倉促行動，連基本的風險預警、進貨量比對、跨縣市資料連動都沒有建立。

    熱門推播