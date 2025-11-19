為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國禁止日本水產進口 陸委會酸：後續要接受九二共識？

    2025/11/19 16:16 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會副主委沈有忠。（資料照）

    陸委會副主委沈有忠。（資料照）

    日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國大動作反制，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，呼籲中客勿前往日本旅遊，更禁止日本水產進口中國。陸委會副主委沈有忠今日大酸說，後續不知道是不是要日本接受九二共識，承認日本是中國神聖而不可分割的一部分，才恢復交流？

    高市早苗「台灣有事」日本將行使集體自衛權的發言惹怒中國。近十幾天來，中國外交部、國防部、國台辦、中共官媒、軍媒持續輪番上陣砲轟高市早苗。《人民日報》19日也發布「鐘聲」評論文章，稱高市早苗「毒化中日關係必將自食惡果」。

    針對高市早苗挺台發言遭中國反制一事，沈有忠在Thread發文指出，中國對日本繼觀光制裁、黃海實彈射擊以後，今天又宣布禁止進口水產品，只為了「台灣有事，就是日本有事」這一句話。後續不知道是不是要日本接受九二共識，承認日本是中國神聖而不可分割的一部分，才恢復交流？

    沈有忠批評，如果沒寫對象是日本，這些新聞根本就是台灣的日常，也早已不是新聞了。今日台灣，明日日本，下一個是？以鄰為壑，煽動民族主義以軍事、經濟手段威嚇他國，都不是一個號稱有悠久文明的大國應該有的手段。這樣做更不會實現民族的偉大復興，只會繼續被視為麻煩製造者。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播