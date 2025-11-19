中國禁止日本水產進口 陸委會酸：後續要接受九二共識？

陸委會副主委沈有忠。（資料照）

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國大動作反制，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，呼籲中客勿前往日本旅遊，更禁止日本水產進口中國。陸委會副主委沈有忠今日大酸說，後續不知道是不是要日本接受九二共識，承認日本是中國神聖而不可分割的一部分，才恢復交流？

高市早苗「台灣有事」日本將行使集體自衛權的發言惹怒中國。近十幾天來，中國外交部、國防部、國台辦、中共官媒、軍媒持續輪番上陣砲轟高市早苗。《人民日報》19日也發布「鐘聲」評論文章，稱高市早苗「毒化中日關係必將自食惡果」。

針對高市早苗挺台發言遭中國反制一事，沈有忠在Thread發文指出，中國對日本繼觀光制裁、黃海實彈射擊以後，今天又宣布禁止進口水產品，只為了「台灣有事，就是日本有事」這一句話。後續不知道是不是要日本接受九二共識，承認日本是中國神聖而不可分割的一部分，才恢復交流？

沈有忠批評，如果沒寫對象是日本，這些新聞根本就是台灣的日常，也早已不是新聞了。今日台灣，明日日本，下一個是？以鄰為壑，煽動民族主義以軍事、經濟手段威嚇他國，都不是一個號稱有悠久文明的大國應該有的手段。這樣做更不會實現民族的偉大復興，只會繼續被視為麻煩製造者。

