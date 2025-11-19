太子集團大筆置產異常未申報 調查局長點名不動產經紀業、地政士

調查局長陳白立備詢時坦言，太子集團購置大筆不動產時，不動產經紀業、地政士均未依規定進行異常通報。（記者陳彩玲翻攝）

太子集團利用空殼公司購入大筆不動產洗錢，相關單位竟未通報。立法院今邀集各部會進行專案報告，調查局長陳白立備詢時坦言，全案金管會有做好把關，調查局自2019年起陸續收到銀行提供的異常通報，但在集團購置大筆不動產時，不動產經紀業、地政士均未依規定進行異常申報，已在高檢署舉辦的檢討會議提出此情。

金管會今在立法院備詢公布，太子集團與3家銀行有授信往來，主要是有美金定存，用來購買高價標的物，但集團不將定存解除，改用質借方式購屋，並強調3銀行均有盡到申報義務。對此，民進黨立委李坤城質疑，詐團用空殼公司買豪宅難道沒有防制作為？況且地政士若有異常通報，會由內政部管理，相關單位是否能夠將情資串接?

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局長童彥章回應，依洗錢法治法規範，監理機關會要求所轄機構把相關情資統一送到調查局洗錢防制處（FIU），包括地政士也納管，在做大筆不動產買賣出現異常時，要提供相關情資。李坤城聽聞後，不斷地詢問，這次太子集團案買豪宅是否有通報？

主責洗錢防制處的調查局長陳白立出面說明，依洗錢防制法規定，除金融機構有申報義務，不動產經紀業、地政士都有申報義務，但太子集團案有大筆不動產買賣異常時，均未收到相關通報。

陳白立表示，太子集團案銀行端已盡到該盡的責任，但主嫌利用空殼公司購買多筆豪宅，實務上會經過地政士，應該做KYC，這部分還有精進的空間，10日高檢署就太子集團案進行跨機關討論時，檢察機關也有提出此情，所屬機關已進行討論，調查局未來會再和相關部會提出建議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法